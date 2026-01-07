Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Diogo Carmona, amigo de Maycon Douglas recorreu ao Instagram para fazer uma partilha emotiva depois de tomar conhecimento do falecimento do colega.

O ator dos Morangos com Açúcar era amigo de Maycon e não hesitou em prestar uma última homenagem ao ex concorrente do Secret Story 9: «Só Deus sabe o que nós passamos. Nunca serás esquecido ❤️».

Diogo Carmona e Maycon Douglas tinham em comum o gosto pelo skate.

A confirmação da morte do jovem foi comunicada esta tarde e as primeiras mensagens por parte de quem lhe era mais próximo já começaram a surgir.

Veja a imagem.