O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar - Big Brother

Há novas informações sobre o desaparecimento de Maycon Douglas que estão a agitar a investigação.

Maycon Douglas foi visto pela última vez num bar na zona da Nazaré, no passado dia 31 de dezembro. O seu paradeiro continua desconhecido, mas agora há novos detalhes revelados por amigos do ex-concorrente do Secret Story 8 que estão a agitar a investigação.

No Dois às 10 desta terça-feira, 5 de janeiro, dois amigos de Maycon falaram com Bruno Caetano, o repórter da Crónica Criminal, e contaram o que se passou antes de o jovem ter sido dado como desaparecido.

«Houve uma discussão, possivelmente entre ele e a rapariga que o acompanhou até casa. Sei que se chatearam e sei que me disseram que ele foi visto a sair. Não sei se sozinho, não sei se acompanhado e não sei para onde», revelou o amigo.

Segundo um desses, Maycon saiu de um bar na Nazaré, acompanhado por uma amiga especial. «No dia a seguir acordei com uma chamada de um amigo a dizer que ninguém sabia dele», adiantou.

De acordo com as informações divulgadas pelos próprios, Maycon partilhava a sua localização com os amigos num grupo, mas deixou de o fazer às cinco da manhã do dia 31 de dezembro. Contudo, existiram mensagens, alegadamente, enviadas do seu telemóvel depois das 05h30. 

