O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

Maycon Douglas foi visto pela última vez num bar na zona da Nazaré, no passado dia 31 de dezembro. O seu paradeiro continua desconhecido, mas agora há novos detalhes revelados por amigos do ex-concorrente do Secret Story 8 que estão a agitar a investigação.

No Dois às 10 desta terça-feira, 5 de janeiro, dois amigos de Maycon falaram com Bruno Caetano, o repórter da Crónica Criminal, e contaram o que se passou antes de o jovem ter sido dado como desaparecido.

«Houve uma discussão, possivelmente entre ele e a rapariga que o acompanhou até casa. Sei que se chatearam e sei que me disseram que ele foi visto a sair. Não sei se sozinho, não sei se acompanhado e não sei para onde», revelou o amigo.

Segundo um desses, Maycon saiu de um bar na Nazaré, acompanhado por uma amiga especial. «No dia a seguir acordei com uma chamada de um amigo a dizer que ninguém sabia dele», adiantou.

De acordo com as informações divulgadas pelos próprios, Maycon partilhava a sua localização com os amigos num grupo, mas deixou de o fazer às cinco da manhã do dia 31 de dezembro. Contudo, existiram mensagens, alegadamente, enviadas do seu telemóvel depois das 05h30.