Exclusivo TVI: Maycon e João Ricardo não deixam nada por dizem acerca da dupla expulsão

João Ricardo e Maycon foram os dois concorrentes expulsos do Secret Story na semifinal do passado domingo, dia 29 de dezembro. Após a saída da casa, os dois foram entrevistados pela repórter digital Mafalda Oliveira, individualmente. Saiba o que disseram logo após a expulsão. Estes dois concorrentes ficaram de fora do leque de cinco finalistas, que ficou composto por: Diogo Alexandre, Gonçalo, Leomarte, Margarida e Renata.

João Ricardo começou por dizer em exclusivo: «Se os portugueses não me quiseram manter na casa é mais que justo. Pelo que eu percebi, justo são os cinco finalistas que lá estão, eu não posso fazer mais que isso. Eu fiz o meu melhor durante os 102 dias, fui eu, fui genuíno, fui transparente, se não deu não deu, está tudo bem».

«Óbvio que me custa, porque eu fui o primeiro a dizer dentro daquela casa que queria ser reconhecido como um vencedor, não me quiseram dar essa oportunidade e está tudo bem, que ganhe o melhor», acrescentou João Ricardo ao mesmo tempo que afirmou que a experiência foi positiva.

Por sua vez, Maycon afirmou também em exclusivo acerca da saída: «Dói, custa, porque querendo ou não o meu objetivo era conseguir fazer dinheiro e, pelo menos entre os cinco, levar algum dinheiro para casa, no entanto é o que é e vamos tentar tirar algum sumo do que estamos aqui a fazer».

O concorrente da Nazaré acredita que Renata vai vencer o reality show e descreve a experiência como muito complicada para o foro emocional.