Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

O carro do Maycon continua submerso a seis metros de profundidade e, segundo a CMTV, «A remoção de qualquer viatura acidentada é da responsabilidade do proprietário, mas, tendo em conta que este faleceu, a Capitania do Porto da Nazaré vai notificar Nazaré a a seguradora para proceder à remoção da viatura». De acordo com a mesma fonte, «não existe risco para a navegação nem para os surfistas».

Na tarde da quarta-feira, dia 7, o corpo de Maycon acabou por aparecer, uma semana depois do desaparecimento, na Praia do Sul, na Nazaré. Está agora a decorrer a autópsia ao corpo do ex-concorrente de Secret Story, mas há quem defenda a necessidade de serem realizadas mais perícias à viatura de Maycon Douglas, que terá caído de uma falésia em direção ao mar na Praia do Norte.

A CMTV adianta ainda que deverão ser conhecidos ainda esta quinta-feira os resultados preliminares da autópsia ao corpo de Maycon Douglas.