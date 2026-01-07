Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Maycon Douglas foi encontrado morto, depois de ter estado desaparecido durante sete dias. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que confirmou que o corpo que apareceu na praia do Sul, na Nazaré, pertencia ao ex-concorrente do Secret story 8 e, agora, amigos próximos do DJ partilharam a confirmação oficial, nas redes sociais.

«É com enorme tristeza que informamos o falecimento de Maycon Douglas», começou por escrever Henrique, um dos seus melhores amigos, nos stories do Instagram, onde partilhou uma foto de infância do jovem, que perdeu a vida aos 25 anos.

«A família agradece as mensagens de carinho e solidariedade recebidas, e pede respeito, compreensão e espaço neste momento», acrescentou.