Há uma nova reviravolta sobre o caso de Maycon Douglas: «Não há namorada nenhuma»

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: "Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho"
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: "Há pessoas que sabem mais do que o que dizem"
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: "Não era a maneira dele escrever"
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: "Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa"
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: "Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro"
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: "Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon"
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o "Secret Story 9", Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso"
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do "Secret Story 9"
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do "Secret Story 9"
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: "Fica prometido"
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: "É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti"
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no "Secret Story 9"
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: "Mudou alguma coisa ou não?"
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: "Feria-te?"
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: "Ainda vamos decidir"
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do "Secret Story 9", Inês revela como soube que foi traída
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: "O modo como eu fiz foi oposto"
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: "Foi um jogo"
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: "Nunca me passou pela cabeça"
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: "Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?"
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Acompanhe ao minuto

Há uma nova reviravolta sobre o caso de Maycon Douglas: «Não há namorada nenhuma»

Há uma nova reviravolta sobre o caso de Maycon Douglas: «Não há namorada nenhuma» - Big Brother

Há novos dados sobre a relação que Maycon Douglas tinha com a mulher que diz ser a sua namorada.

Depois de vários dias desaparecido, Maycon Douglas foi encontrado morto na praia do Sul, da Nazaré. O corpo deu à costa esta quarta-feira, 7 de janeiro, mas continuam em cima da mesa vários cenários sobre o caso, entre eles a possibilidade de se tratar de um crime. Dois amigos do ex-concorrente do Secret Story 8 falaram com a TVI sobre o tema, mas acabaram por ser «ameaçados» para não falarem sobre o tema em público. Suzana Garcia também falou com eles e fez uma revelação surpreendente sobre a alegada namorada do jovem.

«Não há namorada nenhuma, sei que há para ai pessoas que se querem fazer passar por namoradas. Não há. Naquele dia, o Maycon teve uma discussão com uma sujeita com quem ele tinha um relacionamento ocasional», começou por dizer a advogada, na Crónica Criminal do Dois às 10 desta quinta-feira, 8 de janeiro.

E acrescentou: «Só para deixar ficar isto bem claro, não há namorada nenhuma. [...] Sei eu, porque estes dois jovens confidenciaram comigo que ele não tinha namorada. Aliás, era uma pessoa com quem ele saía que nem apresentou aos amigos que tinha. Só ela é que sabia que era namorada, os amigos mais íntimos do Maycon não sabiam que ela tinha namorada.»

Suzana Garcia referia-se a Raquel Coelho, a mulher que é apontada como namorada de Maycon Douglas e que, na noite anterior, fez uma partilha comovente nas redes sociais, em que se despedia do também DJ. Suzana Garcia reforçou que quis ouvir estes amigos de Maycon, «não só como advogada, mas como cidadã». «Eles sentem-se desconfortáveis por não se tentar averiguar as diversas coisas», disse ainda.

A advogada vai mais longe: «Acho curioso que uma destas pessoas tenha feito ameaças, por escrito, a estes dois jovens que estavam a tentar procurar respostas. Mesmo que eu não concorde com a teoria que eles achem, mesmo que eu ache que foi um suicídio, não é normal que eu faça ameaças a estas duas pessoas sobre a possibilidade de eles irem à PJ apresentar a sua versão».

Durante a mesma análise criminal, o repórter Bruno Caetano forneceu outras informações relevantes sobre o caso: os dois amigos de Maycon que entrevistou durante esta semana foram à PJ para prestar declarações, mas «foram mesmo muito maltratados pela parte dos inspetores da Polícia Judiciária», que, alegadamente, não os terá ouvido.

Depois da entrevista que concederam, estes jovens terão sido ameaçados. «Nós sabemos e temos as provas de que estes jovens já foram ameaçados por outros amigos de Maycon por estarem a falar à comunicação social. São ameaças graves à vida de pelo menos dois jovens que falaram connosco e quiseram saber do paradeiro de Maycon», disse Bruno Caetano.

Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral

“Namorada” de Maycon criticada após declaração de amor com fotos íntimas: «Fizeste-me voltar a acreditar»

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”
Fora do Secret Story 9, Fábio faz anúncio: “A vida continua…”

Fora do Secret Story 9, Fábio faz anúncio: “A vida continua…”

Há 11 min
Cristiana Jesus diz não ter poupanças «investi tudo em viagens»

Cristiana Jesus diz não ter poupanças «investi tudo em viagens»

Há 1h e 23min
Vera mostra-se feliz ao lado de ex-concorrente do Secret Story. E este “date” comprova-o

Vera mostra-se feliz ao lado de ex-concorrente do Secret Story. E este “date” comprova-o

Há 1h e 23min
O gesto romântico de Fábio que surpreende Liliana e os seguidores ao revelar um dote desconhecido

O gesto romântico de Fábio que surpreende Liliana e os seguidores ao revelar um dote desconhecido

Há 1h e 49min
Hilariante! Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com presente inusitado. Esta foi a reação do piloto

Hilariante! Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com presente inusitado. Esta foi a reação do piloto

Há 1h e 51min
Estas foram as últimas palavras de Maycon aos fãs antes de morrer

Estas foram as últimas palavras de Maycon aos fãs antes de morrer

Há 1h e 52min
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Ontem às 18:48
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ontem às 18:24
Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Hoje às 11:05
Tem 25 anos e "arrasa" na Internet: Conheça a jovem que terá "roubado" o coração de Maycon Douglas

Tem 25 anos e "arrasa" na Internet: Conheça a jovem que terá "roubado" o coração de Maycon Douglas

Hoje às 12:21
Fora do Secret Story 9, Fábio faz anúncio: “A vida continua…”

Fora do Secret Story 9, Fábio faz anúncio: “A vida continua…”

Há 11 min
Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Há 49 min
Cristiana Jesus diz não ter poupanças «investi tudo em viagens»

Cristiana Jesus diz não ter poupanças «investi tudo em viagens»

Há 1h e 23min
Vera mostra-se feliz ao lado de ex-concorrente do Secret Story. E este “date” comprova-o

Vera mostra-se feliz ao lado de ex-concorrente do Secret Story. E este “date” comprova-o

Há 1h e 23min
Ex-concorrente de Reality da TVI quase fica sem perna após fazer tatuagem

Ex-concorrente de Reality da TVI quase fica sem perna após fazer tatuagem

Há 1h e 24min
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ontem às 18:39
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
01:27

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

6 jan, 21:53
Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»
02:44

Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»

6 jan, 21:44
Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»
06:30

Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

6 jan, 21:41
Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

6 jan, 21:40
Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Há 2h e 36min
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Há 2h e 51min
Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Ontem às 11:23
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
