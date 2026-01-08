Há uma nova reviravolta sobre o caso de Maycon Douglas: «Não há namorada nenhuma»

Depois de vários dias desaparecido, Maycon Douglas foi encontrado morto na praia do Sul, da Nazaré. O corpo deu à costa esta quarta-feira, 7 de janeiro, mas continuam em cima da mesa vários cenários sobre o caso, entre eles a possibilidade de se tratar de um crime. Dois amigos do ex-concorrente do Secret Story 8 falaram com a TVI sobre o tema, mas acabaram por ser «ameaçados» para não falarem sobre o tema em público. Suzana Garcia também falou com eles e fez uma revelação surpreendente sobre a alegada namorada do jovem.

«Não há namorada nenhuma, sei que há para ai pessoas que se querem fazer passar por namoradas. Não há. Naquele dia, o Maycon teve uma discussão com uma sujeita com quem ele tinha um relacionamento ocasional», começou por dizer a advogada, na Crónica Criminal do Dois às 10 desta quinta-feira, 8 de janeiro.

E acrescentou: «Só para deixar ficar isto bem claro, não há namorada nenhuma. [...] Sei eu, porque estes dois jovens confidenciaram comigo que ele não tinha namorada. Aliás, era uma pessoa com quem ele saía que nem apresentou aos amigos que tinha. Só ela é que sabia que era namorada, os amigos mais íntimos do Maycon não sabiam que ela tinha namorada.»

Suzana Garcia referia-se a Raquel Coelho, a mulher que é apontada como namorada de Maycon Douglas e que, na noite anterior, fez uma partilha comovente nas redes sociais, em que se despedia do também DJ. Suzana Garcia reforçou que quis ouvir estes amigos de Maycon, «não só como advogada, mas como cidadã». «Eles sentem-se desconfortáveis por não se tentar averiguar as diversas coisas», disse ainda.

A advogada vai mais longe: «Acho curioso que uma destas pessoas tenha feito ameaças, por escrito, a estes dois jovens que estavam a tentar procurar respostas. Mesmo que eu não concorde com a teoria que eles achem, mesmo que eu ache que foi um suicídio, não é normal que eu faça ameaças a estas duas pessoas sobre a possibilidade de eles irem à PJ apresentar a sua versão».

Durante a mesma análise criminal, o repórter Bruno Caetano forneceu outras informações relevantes sobre o caso: os dois amigos de Maycon que entrevistou durante esta semana foram à PJ para prestar declarações, mas «foram mesmo muito maltratados pela parte dos inspetores da Polícia Judiciária», que, alegadamente, não os terá ouvido.

Depois da entrevista que concederam, estes jovens terão sido ameaçados. «Nós sabemos e temos as provas de que estes jovens já foram ameaçados por outros amigos de Maycon por estarem a falar à comunicação social. São ameaças graves à vida de pelo menos dois jovens que falaram connosco e quiseram saber do paradeiro de Maycon», disse Bruno Caetano.