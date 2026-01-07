Melhor amiga de Maycon reage à trágica morte com palavras tocantes: «Peço a todos que...»

Maycon Douglas foi encontrado sem vida na praia do Sul, na Nazaré, nesta quarta-feira, 7 de janeiro, e a melhor amiga do jovem, Sofia Manique, recorreu às redes sociais para fazer um pedido muito especial.

«Peço a todos que respeitem o nosso espaço e que não liguem», pode ler-se, num post que a própria partilhou nos stories do Instagram.

Pode ver aqui a partilha:

Pouco tempo depois do desaparecimento de Maycon, no passado dia 31 de dezembro, Sofia já tinha recorrido à mesma rede social para partilhar uma mensagem emotiva sobre o ex-concorrente do Secret Story 8.

«Os Simpsons sem ti não fazem sentido. olhar para um skatepark sem ti não faz sentido. swegalega, a banda a tocar, OD’s da vida, outras paradas, rimas à toa que sem ti não fazem sentido. viver sem ti não faz sentido. nada faz sentido. Porquê? tantas questões na minha cabeça. tantas dúvidas, tanta dor», escreveu, na altura.



E acrescentou: «Quando olhei para a tua localização e vi que a última tinha sido naquele farol, não sei nem nunca vou conseguir explicar o que senti. só sei que gelei. o meu cérebro parou. desde esse momento estou em modo automático a questionar-me de segundo em segundo a realidade que estamos todos a viver. coração, diz-me por favor que tudo isto não passa de um pesadelo. precisamos (muito) de ti.»