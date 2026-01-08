Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, está a chocar o País com a sua morte prematura aos 25 anos. Com o passar do tempo, vão surgindo informações novas sobre a sua vida antes da morte.

Segundo avança a 'TV 7 Dias', o jovem da Nazaré terá assumido uma nova namorada antes deste trágico acontecimento.

Os dois terão sido 'apanhados' pela revista a passear num centro comercial de Cascais e ele acabou por confessar: «Estou com uma pessoa, estou bem, feliz e no meu melhor momento», afirmou Maycon.

Agora, há uma nova partilha apaixonada que aponta que esta seja a mulher mistério que lhe roubou o coração: Raquel Coelho, uma jovem de Leiria/Lisboa, que deixou uma declaração de amor a Maycon nas redes sociais, com fotografias cúmplices dos dois.

«Saudade. Não há sentimento mais forte na minha experiência. Um vazio que não cabe no peito e que faça o que fizer, esteja com quem estiver, não me larga. Tenho momentos em que é minha companheira, outros em que não consigo respirar. Ainda estou a tentar perceber a melhor forma de lidar com ela», escreveu.

Na legenda do vídeo, a jovem continuou: «Cada vez mais sei que não controlamos nada, é tudo uma falsa ideia de segurança. Dava tudo para te poder ter de volta, tudo. Para voltar atrás no tempo e ter-te parado a tempo. Para sentir um abraço teu, para nos rirmos às gargalhadas os 2 como só nós sabíamos. Que saudades que tenho desse teu sorriso. Não faz sentido sem ele».

«Apareceste na minha vida sem eu estar à espera, e não sabes o que eu agradeço que tenhas aparecido Fizeste me voltar a acreditar que é possível encontrar pessoas boas sim, e que é possível amar e ter reciprocidade nesse amor», lê-se na declaração que dá a entender que era esta a namorada de Maycon.

A jovem remata: «Obrigada por isso e por tudo o resto. Vais estar para sempre comigo e em mim, levo-te para todo o lado, infelizmente não da forma que idealizei, mas da forma que a vida quis. Amo-te ❤️‍🔥».