Desaparecimento de Maycon: Renata Reis partilha novo comunicado que já é viral

Ao Minuto

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

11:28
Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos - Big Brother
01:59

Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos

11:18
Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9” - Big Brother
02:54

Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9”

22:03
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro - Big Brother

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê - Big Brother
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente - Big Brother
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…» - Big Brother
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story - Big Brother
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo - Big Brother
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

Acompanhe ao minuto

Desaparecimento de Maycon: Renata Reis partilha novo comunicado que já é viral

Desaparecimento de Maycon: Renata Reis partilha novo comunicado que já é viral - Big Brother

Há um novo comunicado a circular nas redes sociais, que se está a tornar viral.

Há um novo comunicado sobre o desaparecimento de Maycon Douglas, que está a ser amplamente partilhado nas redes sociais, inclusive pela ex-namorada, Renata Reis. 

«Até ao momento, não existem novas informações oficiais relativamente ao desaparecimento de Maycon Douglas», lê-se na nota sobre o caso do ex-concorrente do Secret Story, que está a chocar o País.

No mesmo comunicado lê-se ainda: «Reiteramos o apelo para que não se crie especulação nas redes sociais, nem se partilhem informações não confirmadas. Agradecemos o respeito, a responsabilidade e a empatia». 

Todos os detalhes do caso

O desaparecimento de Maycon Douglas continua a ser um verdadeiro mistério. O ex-concorrente do Secret Story 8, de 26 anos, está desaparecido desde as 05h00 da manhã de dia 31 de dezembro e desde então nada se sabe sobre o seu paradeiro. No entanto, o facto de o seu carro ter aparecido submerso no mar da Nazaré fez com que a investigação ganhasse outros contornos e isto é tudo o que se sabe sobre o caso, até ao momento.

No dia 31 de dezembro, ao final da tarde, o alerta foi dado: Maycon não era visto desde as cinco da manhã daquele mesmo dia, depois de ter marcado presença numa festa na Nazaré. O jovem, que é DJ, ia animar uma festa de Passagem de Ano em Quarteira naquele mesmo dia e a sua ausência sem aviso começou a deixar amigos e familiares preocupados.

Depois de serem alertadas as autoridades, aqueles que lhe são mais próximos recorreram às redes sociais para emitir um comunicado. «O Maycon Douglas desapareceu pelas 05:00 horas do dia 31 de dezembro. Foi avistado pela última vez na Nazaré», podia ler-se no comunicado, onde foram deixadas também algumas fotografias tiradas no dia em que Maycon desapareceu, em que mostram as roupas que estava a utilizar da última vez que foi visto. 

Carro encontrado a seis metros de profundidade 

No dia seguinte, o carro que Maycon conduzia foi encontrado submerso no mar da Nazaré, a seis metros de profundidade, com um casaco que pertencia ao ex-concorrente do Secret Story 8 no interior.  A notícia foi avançada no TVI Jornal de sexta-feira, 2 de janeiro. Segundo o mesmo bloco informativo, o carro «passou junto ao farol de São Miguel Arcanjo» e foram «derrubadas todas as baias laterais». Há ainda «vestígios na arriba da descida do carro». 

No TVI Em Cima da Hora do mesmo dia, foi ainda revelado que «o carro foi encontrado a 6 metros de profundidade, numa zona onde o mar é muito complicado. Logo a seguir, começa uma profundidade muito mais e por isso as condições para buscas neste zona são muito complicadas». Até ao momento, os mergulhadores forenses da Marinha «estão à espera para ver se hoje há condições fazerem novas buscas».

O tema já tinha sido debatido na rubrica Crónica Criminal, do Dois às 10. Cristina Ferreira confessou: «A nossa equipa tentou falar também com a família, para tentar perceber de que forma é que poderia ajudar, porque qualquer informação hoje em dia será útil.»

E prosseguiu: «A mãe, assim que atendeu, desligou-nos logo o telefone e, portanto, são compreensíveis quaisquer reações que a família possa ter agora. Em relação aos amigos, o que nos disseram é que têm muito poucas esperanças e que, no fundo, têm 1% de esperança de que ele possa estar bem ou ser encontrado vivo. Portanto, não há aqui mais nada.»

Cristina Ferreira revelou ainda que tentaram falar com Renata Reis, a ex-namorada de Maycon, que também não adiantou grandes pormenores. «A própria Renata, com quem nós conversámos, também não nos acrescentou grandes coisas e disse que não ia falar da vida pessoal dele», findou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Novos dados mudam rumo da investigação

As buscas por Maycon foram retomadas este domingo, dia 4, na Nazaré, como avança o Correio da Manhã. As operações estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré. No mar, contam com o empenho dos tripulantes da Estação Salva-vidas, que continuam a percorrer a zona na esperança de encontrar pistas que ajudem a localizar Maycon.

Em terra, os elementos do Comando Local da Polícia Marítima mantêm-se no terreno com um reforço significativo: o perímetro de buscas foi alargado a outras praias da região, numa tentativa de aumentar as hipóteses de sucesso.

No entanto, nesta segunda-feira, 5 de janeiro, surgiram novas informações sobre o caso. Em direto para o programa “Dois às 10”, o jornalista Bruno Caetano, que se encontra no local onde o carro caiu, revelou que as buscas no mar se encontram suspensas «até que o mar permita que sejam retomadas», esclarecendo que a suspensão se aplica apenas às operações marítimas, mantendo-se as diligências em terra.

Acidente, suicídio ou homicídio? Polícia alarga possibilidades na investigação

No mesmo direto, o jornalista admitiu que as autoridades não descartam um cenário mais grave, referindo que «podemos estar perante um cenário de crime» e que «poderá haver crime de homicídio». Ainda assim, sublinhou que, até ao momento, o caso continua a ser tratado como um desaparecimento e não como uma investigação criminal.

Bruno Caetano revelou também que «já foi ouvida uma pessoa», havendo mais indivíduos equacionados para serem chamados a prestar depoimento, de forma a apurar se Maycon poderia estar a correr risco de vida. Segundo o jornalista, família e amigos afastam a possibilidade de suicídio, garantindo que o jovem tinha planos para o futuro.

Outro dado que levanta várias interrogações prende-se com o local onde o carro foi encontrado. Para aceder à zona do farol é necessária autorização da câmara municipal, sendo que o veículo entrou por um acesso de terra batida, vedado e sem autorização. Sobre este ponto, o jornalista afirmou que «resta saber se foi Maycon que levou o carro até ao ponto deste farol».

O desaparecimento de Maycon Douglas continua envolto em mistério, enquanto familiares, amigos e o país aguardam respostas, num caso que permanece em investigação.

 

Relacionados

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

Novidades suspeitas sobre o desaparecimento de Maycon Douglas podem mudar o rumo da investigação: «Já foi ouvida uma pessoa»

Arrepiante. As palavras da mãe do Maycon que não deixam ninguém indiferente: «A vida é injusta. Desculpa, meu filho...»
Temas: Maycon Renata Reis

Fora da Casa

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Há 14 min
O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

Há 46 min
Bruna Basto denuncia algo que só descobriu depois de participar no Secret Story 9: «Um flagelo»

Bruna Basto denuncia algo que só descobriu depois de participar no Secret Story 9: «Um flagelo»

Há 1h e 26min
A vitória foi só o começo: Pedro volta a destronar colegas. Mas o pódio é outro

A vitória foi só o começo: Pedro volta a destronar colegas. Mas o pódio é outro

Há 2h e 46min
Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Ontem às 18:55
Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Ontem às 18:06
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out 2025, 12:25
O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

Ontem às 13:49
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

4 jan, 18:45
Desaparecimento de Maycon: Renata Reis partilha novo comunicado que já é viral

Desaparecimento de Maycon: Renata Reis partilha novo comunicado que já é viral

Há 2h e 52min
Ver Mais

Notícias

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Há 14 min
O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

Há 46 min
Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»

Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»

Há 1h e 8min
Bruna Basto denuncia algo que só descobriu depois de participar no Secret Story 9: «Um flagelo»

Bruna Basto denuncia algo que só descobriu depois de participar no Secret Story 9: «Um flagelo»

Há 1h e 26min
Entrou num reality português e agora chora a morte do irmão: «As saudades estão a dar cabo de mim»

Entrou num reality português e agora chora a morte do irmão: «As saudades estão a dar cabo de mim»

Há 1h e 54min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»
02:52

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»

Ontem às 21:34
Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Ontem às 18:55
Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas
02:29

Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas

Ontem às 18:41
Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ontem às 18:03
De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

Ontem às 17:48
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

Ontem às 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

1 jan, 15:44
Ver Mais Outros Sites