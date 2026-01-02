Ex-namorada de Maycon revela detalhe relevante sobre o desaparecimento do ex-concorrente. E faz pedido urgente

Maycon Douglas continua desaparecido e o desespero aumenta à medida que o tempo passa. O carro foi, entretanto, encontrado submerso no mar da Nazaré.

Renata Reis, ex-namorada de Maycon, usou a sua conta oficial para partilhar um comunicado oficial e urgente. Recorde-se que os dois se tornaram namorados dentro da casa dos Segredos de 2024, mas a relação viria a terminar já fora da casa.

«Informamos que o Maycon Doglas encontra-se desaparecido desde o dia 31 de dezembro, por volta das 05h00. A última localização confirmada foi no Farol da Nazaré. O Veículo foi, entretanto, encontrado e, de acordo com informação confirmada pelas entidades locais, encontra-se submerso. Até ao momento, o Maycon ainda não foi encontrado», lê-se no comunicado oficial.

«Apelamos de forma clara e responsável para que não sejam partilhadas informações falsas, especulações ou mensagens de ódio, que apenas prejudicam o trabalho das autoridades e agravam o sofrimento da família e pessoas próximas. Toda a informação verdadeira será comunicada exclusivamente pelos canais oficiais», diz ainda.

A autoridade marítima também fex um comunicado sobre as buscas: «À chegada ao local constatou-se que existia uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, tendo sido de imediato ativados elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que efetuaram buscas subaquáticas».

Nas operações, que estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, participam o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré.

De acordo com uma publicação feita pela família, o desaparecimento terá ocorrido por volta das 05h00 do dia 31 de dezembro, sendo a Nazaré o local onde foi visto pela última vez. No mesmo apelo, foram divulgadas informações sobre a roupa que Maycon Douglas usava naquela madrugada.

Recorde-se que, horas antes de desaparecer, Maycon Douglas tinha recorrido às redes sociais para fazer uma partilha alusiva à passagem de ano e à chegada de 2026.

Veja a publicação: