A verdade por trás do «amo-te»: Maycon fala sobre o seu relacionamento com Renata após Secret Story

Revelação inesperada! Maycon confessa quem disse o primeiro «amo-te» fora da casa.

Maycon confessa quem disse o primeiro «amo-te» fora da casa. Promessa romântica! O ex-concorrente garante que irá planear um pedido de namoro inesquecível para Renata. Veja aqui!

No programa do Em família este sábado, dia 4 de janeiro, Maycon, ex-concorrente do Secret Story 8, foi um dos convidados especiais. Durante a participação na rubrica «A Entrevista Que Ninguém Quer Dar», Maycon não fugiu às perguntas difíceis sobre a sua relação com a ex-concorrente Renata Reis.

Questionado por Maria Cerqueira Gomes sobre se já pediu Renata em namoro com um anel, Maycon foi direto:

«Não, mas vou pedir. Sou um romântico, tenho de planear bem as coisas.» A resposta arrancou sorrisos dos apresentadores e abriu caminho para mais perguntas.

Passado uns momentos, foi desafiado a revelar quem disse o primeiro «amo-te», Maycon hesitou, mas acabou por ceder:«Tenho mesmo de responder? Foi a Renata, cá fora.» O ex-concorrente admitiu que esta revelação era inédita, exclamando em tom de brincadeira: «Já fiz aqui uma grande revelação!» E completou: «Claro que respondi a seguir (ao amo-te de Renata)»

Maycon acaba por refletir as relações que tem com os concorrentes da sua casa com uma pergunta intrigante! Ora veja!

A entrevista foi marcada pelo tom descontraído e sincero de Maycon, que deixou claro o seu lado romântico e a importância de Renata na sua vida no pós-jogo.

Será que o casal vai surpreender com mais revelações? Fique atento às próximas novidades!