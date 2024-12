Após semana marcada por intensas discussões, Maycon e Renata têm conversa sincera: «Por mais que eu queira estar contigo, para mim não faz sentido...»

Renata triste com Maycon: «Não foi o facto de ele me ter posto em quinto lugar, foi o que ele disse sobre...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Maycon e Renata protagonizaram uma conversa franca sobre os acontecimentos que marcaram a última semana, repleta de discussões intensas, gritos e momentos emocionais.

Os dois concorrentes decidiram reunir-se para um diálogo honesto e sereno, deixando de lado exageros ou acusações desnecessárias. Maycon foi direto ao ponto, afirmando que, neste momento, o que existe entre eles não pode ser considerado uma relação saudável.

Embora reconheça que as discussões possam, por vezes, ser construtivas, sublinhou que a frequência com que têm vindo a discutir é insustentável.

Durante a conversa, Maycon enfatizou a importância de resolver os conflitos de forma calma e equilibrada, apontando para as inúmeras desavenças que já viveram. Para ele, encontrar serenidade é essencial para qualquer tipo de relação, algo que os dois ainda precisam de trabalhar juntos para alcançar.

«Por mais que eu queira estar contigo, para mim não faz sentido estar a alimentar algo que não é saudável»

Maycon mantém a sua posição firme em relação a Renata, afirmando que, neste momento, não deseja continuar a relação entre ambos. O concorrente expressou a vontade de se focar exclusivamente em si mesmo e no jogo, estabelecendo como objetivo principal alcançar a final. Segundo Maycon, sente-se emocionalmente cansado e acredita que, para o bem de ambos, é melhor manterem a distância, deixando para depois do programa a possibilidade de resolverem as suas diferenças.

Por outro lado, Renata não escondeu a sua mágoa perante a postura de Maycon. A jovem mostrou-se vulnerável, declarando que apenas deseja estar bem com ele, sem discussões ou confrontos.

Maycon aproveitou ainda para dizer a Renata que estava chateado com duas coisas. Com a situação toda com ela e com ele mesmo, e que é algo que ele tem que resolver com ele próprio. Maycon agradeceu a preocupação de Renata e tudo o que ela está a tentar fazer para resolverem as coisas, mas Maycon prefere que ela não o faça.

Renata acaba por lhe confessar,

«Gostava mesmo que acreditasses em mim porque passaste a

fazer parte da minha vida»

já muito emocionada. Acrescentou ainda que não quer pensar nas próximas semanas sem Maycon (ainda que acredite que ele não vá sair, no entanto havendo a possibilidade de saída).