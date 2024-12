Após ver imagens da semana atribulada com Renata, Maycon assume: «Podia pôr-me na posição dela»

Maycon reage a imagens da semana com Renata: «Estando aqui com ela consigo estar bem»

Maycon viu imagens da sua semana com Renata no confessionário;

O concorrente assumiu que a amiga especial o tentava entender muitas vezes e ele deveria fazer o mesmo.

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada essencialmente por momentos de amor e emoção com a visita dos familiares dos concorrentes à casa mais vigiada do País. Mas se pensa que foi só isso, desengane-se. Houve também tempo para confessionários com os concorrentes e Maycon foi um deles.

O concorrente foi confrontado com imagens da sua semana com Renata, sendo um dos nomeados da semana. Cristina Ferreira comentou o porquê de Maycon ter «tapado os olhos no fim», ao que ele confessa que não queria ver essas imagens, porque viu algumas coisas em que era necessário colocar-se no lugar de Renata.

«Ela disse certas coisas que cabia-me a mim (decidir) se devia confiar ou não, podia pôr-me na posição dela e perceber as coisas que ela me queria transmitir e acabo por de alguma forma perceber, como eu a conheço, que ela é objetiva e devia confiar», assumiu Maycon.

Em jeito de balanço, a apresentadora questionou: «As coisas boas, ganham?», ao que Maycon assume que sim: «Ganham sempre. São muito mais boas do que más e de alguma forma ela passou bastante tempo a tentar perceber certas coisas e a ter bastante calma comigo e tenho que olhar também para as coisas boas», disse.

O concorrente confessou ainda que está preocupado por ser associado a Renata, porque ambos têm um jogo independente: «Quero ter a minha imagem vinculada pelo que fiz aqui, quero que ela seja a Renata pelas coisas dela e eu o Maycon pelas minhas coisas», afirmou.