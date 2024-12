Cadeira quente a escaldar! Maycon e Renata em confronto com Gonçalo: «Juízos pejorativos»

Conflito intenso no Secret Story : Renata, Maycon e Gonçalo discutem e trocam acusações.

: Renata, Maycon e Gonçalo discutem e trocam acusações. Tensões entre Margarida e Maycon : Acusado de ser distante e frio, Maycon defende-se, afirmando que não pode agradar a todos.

: Acusado de ser distante e frio, Maycon defende-se, afirmando que não pode agradar a todos. Desentendimentos com Renata: Gonçalo e Renata trocam acusações, com Renata a sentir-se desvalorizada após um comentário de Gonçalo.

Renata, Maycon e Gonçalo protagonizaram um confronto intenso na cadeira quente pós gala deste domingo. Tudo começou por Margarida acusar Maycon de ser mais «frio com ela», o que gerou um bate-boca aceso na sala.

Maycon acredita que é condenado independentemente da maneira que trata a colega, pois se é frio está mal e se é mais calmo «está a passar panos quentes». O concorrente refere que não é perfeito, no entanto, não pode estar preocupado com o que os outros acham porque assim irá ficar mais cansado.

Margarida acredita que o colega está mais frio e irritadiço com toda a gente e não só com ela. Maycon confessa ser mesmo assim e que, não é por ela ser mais frágil, que este a vai tratar de maneira diferente.

Margarida sente que a forma como este falou com ela no concílio dos nomeados foi «curta, fria e grossa». A concorrente refere que quando alguém fala de maneira fria para Renata este é o primeiro a defendê-la, no entanto, quando é com os outros isso não acontece.

A conversa muda o rumo e passa a ser sobre Renata achar que Margarida e Gonçalo foram «frios» com ela. Gonçalo refere que quando percebeu que deveria falar com Renata, este fê-lo de imediato. No entanto, Maycon refere que não foi isso que aconteceu.

Renata partilha que, apesar de não conhecer Margarida, tenta tratá-la bem porque sabe que é frágil e que a colega não o fez quando esta estava mal. Gonçalo comenta que a única coisa que fez foi comentar imagens, no entanto, pede desculpa pela maneira como falou.

Renata confessa que se sentiu um «lixo» quando este lhe fez um juízo de valor. Renata refere que não quer saber da opinião de Gonçalo e que não percebe o porquê de este ter-se insurgido no assunto.

O concorrente acredita que a única coisa que achou estranho foi Renata não se ter mostrado desconfortável no momento e sim, somente quando contou a Maycon.

Gonçalo partilha que, se fosse com Margarida, questionaria a namorada sobre o porquê de não ter dito nada no momento. Maycon comenta que não vale a pena falar mais sobre o assunto, no entanto, Renata volta a reforçar a sua opinião.