«Creme para a dor de cotovelo?» Dinâmica de mexericos incendeia a casa

Mexerico sobre «dor de cotovelo» provocou reações intensas de Heitor e Marcelo, contra Gonçalo que optou por não se pronunciar.

Rumor sobre relação atual de Maycon e Renata levou a opiniões divergentes: «Estratégia ou conveniência?»

A dinâmica dos mexericos voltou a agitar os ânimos na casa do Secret Story. Os concorrentes reagiram de forma intensa a vários rumores que circulavam entre eles. Durante a dinâmica, três mexericos, em particular, causaram grande discussão, levando a confrontos acesos e a críticas mútuas entre os concorrentes.

O primeiro mexerico, retirado por Marcelo: «Falam de má educação, mas talvez precisem de um creme para a dor de cotovelo», gerou conflito entre Heitor, Marcelo e Gonçalo. Heitor não hesitou em responder, e afirmou que claramente a mensagem era para ele e para Marcelo, mas que, no seu caso, não precisava de colocar o tal «creme». Marcelo também se mostrou desconfortável com a sugestão e reagiu de forma inesperada provocando o Gonçalo sobre várias atitudes incoerentes e comportamentos . Gonçalo foi chamado à conversa, mas preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

Seguiu-se um mexerico que envolveu Maycon e Renata: «A Renata e o Maycon estão de volta. Estratégia ou conveniência?». O rumor sugeriu que a relação atual dos concorrentes poderia ser fruto de uma estratégia ou conveniência. João Ricardo foi o primeiro a dar a sua opinião, e garantiu que a situação atual não era uma estratégia nem conveniência, mas sim «arrufos» típicos de um casal com personalidades fortes, como a de Renata: «precisa de muito mimo e atenção». Renata, por sua vez, defendeu-se: «Se fosse por conveniência já teria feito as malas». Maycon acabou por minimizar a situação ao dizer que o comentário no mexerico foi feito apenas com o intuito de provocar.

O terceiro mexerico foi mais polémico e voltou a envolver Maycon e Renata com a crítica de que Maycon tem vindo a «colocar o pé no acelerador» e a silenciar Renata. João Ricardo foi o primeiro a dar a sua opinião e identificou Leomarte como sendo uma das principais pessoas que tem vindo a criticar Maycon. Leomarte, por sua vez, esclareceu que sempre foi direto com Renata e que, durante uma conversa, disse-lhe que queria a velha Renata de volta. Renata, visivelmente desconfortável, desabafou que as constantes críticas e confrontos a fazem sentir desvalorizada e ignorada dentro da casa. Maycon apesar de proteger Renata disse que não poderia «tirar o pé do acelerador», senão ficaria para trás no jogo. Leo, em resposta, criticou Maycon por ser incoerente e por estar a fazer o jogo de Renata.

As discussões tomaram proporções intensas e as acusações começaram a acumular-se. A tensão dentro da casa continua a aumentar à medida que os concorrentes tentam lidar com mexericos e críticas uns dos outros.