Discussões e lágrimas: Renata, Maycon e Diogo Alexandre protagonizam momentos intensos após Especial

A explodir: Discussões entre Renata, Maycon e Diogo Alexandre elevam a tensão, com acusações e confrontos a marcarem as últimas horas.

Dinâmicas «envenenadas»: A atividade do espelho e a massagem entre Renata e Maycon desencadeiam novos desentendimentos e reações inesperadas.

Relações postas à prova: A instabilidade cresce com provocações, desentendimentos na cozinha e inseguranças no relacionamento de Margarida e Gonçalo.

A casa do Secret Story está em chamas. Os últimos acontecimentos dentro da casa foram marcados por confrontos, discussões e provocações constantes entre os concorrentes. Renata, Maycon, Diogo Alexandre e João Ricardo têm sido os protagonistas das polémicas, que parecem longe de acabar.

Durante o último especial com Cristina Ferreira, os ânimos exaltaram-se numa dinâmica que trouxe à tona novas tensões. O desafio do espelho voltou a dividir a casa, com Renata e Maycon a acusarem Diogo Alexandre de «falta de respeito» para com o casal. Durante a emissão, foram exibidas imagens da interação, o que elevou a tensão entre os concorrentes.

Renata, visivelmente incomodada, acabou por perder o controlo e preferiu não comentar quando Cristina Ferreira questionou o motivo do desconforto. Diogo Alexandre, por sua vez, defendeu-se: «Já pedi desculpa», negando qualquer intenção de «flirt». Gonçalo interveio para defender Diogo Alexandre: «O que ele disse teve uma intencionalidade». De seguida, Cristina Ferreira tentou apaziguar o ambiente com uma mensagem de paz: »Só vocês podem impor os vossos limites e gerir as vossas emoções».

Renata depois do Especial continuou indignada e o Diogo Alexandre pediu novamente desculpa pelo comentário infeliz, voltando a referir que, tal como combinado, esperava que a concorrente tivesse verbalizado que estava desconfortável. Renata atirou a Diogo Alexandre que é algo básico e de bom senso. Maycon acabou por abandonar a sala, bastante revoltado. No jardim, Maycon condenou Diogo Alexandre dizendo que está armado em vítima. O Marcelo chamou a atenção do concorrente, pois devia ter confrontado o Diogo à parte, ressalvando que as imagens serviram para tirar dúvidas. Ao mesmo tempo, o Leo afirmou que depois do que viu, no lugar da Renata, não sentiria a atitude do Diogo como flirt.

Horas depois, os ânimos voltaram a inflamar-se na cozinha. João Ricardo, ao lavar a loiça, foi abordado por Diogo Alexandre, que fez comentários sobre a sua postura. Irritado, João Ricardo reagiu atirando água várias vezes na direção de Diogo, acompanhando o gesto com a provocação: «Parece um foguetão». Diogo Alexandre, tentou manter a calma, e respondeu com ironia: «Isso quase te deu um passaporte para a saída».

A atitude de João Ricardo gerou reações de alguns concorrentes. Gonçalo alertou que situações semelhantes em outros programas resultaram em expulsões, enquanto Leo considerou que se a situação fosse inversa, as consequências seriam mais graves. Gonçalo concluiu: “Há brincadeiras e brincadeiras”, sublinhando que o incidente ultrapassou os limites aceitáveis. Gonçalo, Marcelo e Rita condenaram a atitude de João Ricardo. Marcelo, comentou: «Se estivesse no lugar do Diogo armava logo barraca!» demonstrando, assim, que, na sua opinião, a situação merecia uma reação mais intensa e marcante por parte de Diogo Alexandre.

Na tentativa de aliviar a tensão na relação de Renata e Maycon, a Voz propôs uma dinâmica em que Maycon deveria escolher alguém para lhe fazer uma massagem. A escolha recaiu sobre Renata, mas o momento rapidamente se tornou outro foco de conflito.

Renata mostrou-se contrariada ao perceber que seria ela a realizar a massagem e recusou um beijo de Maycon. Durante a atividade, usou óleo em excesso e, em vez de massajar, limitou-se a dar «palmadinhas». A situação culminou com Renata a abandonar o espaço após ouvir Maycon afirmar: «Até um momento destes consegues estragar».

Mais tarde, Renata desabafou, alegando que tem o direito de não participar neste tipo de dinâmicas, enquanto Maycon, em conversa com Rita, confessou-se desiludido com a atitude da companheira: “Nunca na vida alguém ia pensar que aquilo era mais do que uma brincadeira”.

Paralelamente, Margarida expressou a Gonçalo a sua frustração, afirmando que o namorado se tem mostrado distante. Gonçalo, por sua vez, desvalorizou as preocupações da concorrente, referindo que ela está a exagerar: «Deixa de ser totó».

Os últimos acontecimentos na casa do Secret Story evidenciaram o desgaste emocional dos concorrentes e a crescente dificuldade em manter a harmonia no grupo. As discussões constantes, as dinâmicas controversas e as reações explosivas têm criado um ambiente cada vez mais instável.