«Estás apaixonado?» Maycon não responde a pergunta de Cláudio Ramos e acrescenta: «É muito complicado...»

Maycon foi o segundo concorrente expulso da noite da passada gala do Secret Story. Hoje, o ex-concorrente marcou presença no «Dois às 10», para conversar com Cláudio Ramos, e não deixou nada por dizer sobre o jogo e a mediática relação com Renata.

Sobre o jogo, o agora ex-concorrente começou por afirmar que foi muito mais difícil do que esperava e que a «leveza» com que leva a vida não foi possível devido à intensidade dos colegas de casa.

O objetivo desta entrada era alcançar os 100 mil euros e conseguir ganhar exposição e trabalho para a sua área. O Maycon nasceu no Brasil, mas está em Portugal desde os 4 anos. Neste momento, vive na Nazaré. É professor de skate e anima festas como MC.

A conversa entre o entrevistado e o apresentador acabou por chegar até à ligação que o artista nutre com Renata. De casal falso a casal verdadeiro: a história de amor que deu que falar. Relembre-se de que Maycon entrou na casa com um segredo em conjunto com Renata: «Somos um casal falso».

No Natal, a Voz entregou presentes aos concorrentes. Maycon recebeu uma t-shirt que dizia «Mycão», sendo esse o nome que Renata chama ao parceiro. Durante a conversa, Cláudio Ramos questionou o convidado: «Essa camisola chateou-te?».

Maycon respondeu: «Eu sei que a Voz tem esse tipo de humor. A realidade é que é engraçado». Na casa, o ex-concorrente sempre se mostrou receoso de ser apenas associado a Renata, sem ter identidade própria. Ao estar cá fora, afirmou ter-se sentido surpreendio ao sentir que as pessoas veem o «Maycon só e o Maycon com a Renata».

«Ela está num jogo. Aqui fora as coisas vão resultar»

Após o visionamento de vários momentos intensos vividos com Renata, Cláudio Ramos questionou: «Tu em momento algum sentiste que a Renata estava a passar um limite?». A relação dos dois ficou marcada por momentos emocionantes, mas também várias discussões intensas.

«Se eu sentia que muitas das vezes estava cansado de muitas coisas que acontecia no jogo também acredito que ela tenha sentido. A minha compreensão para com ela era isso». Sobre todas as discussões, que conduziram Maycon a «meter um ponto final várias vezes», o ex-concorrente afirmou ter cedido por amor e por confiar. Assim, o casal acabou sempre por se reencontrar e resolver as divergências.

Não são namorados, mas Maycon mostrou vontade em fazer o pedido quando a colega estiver fora da casa e os dois viverem este amor sem a pressão do jogo: «Não está o relacionamento oficial, mas estamos numa relação»,

Dentro da casa, Maycon não colocou Renata nos primeiros lugares da corrida para o prémio. Cá fora, o jovem da Nazaré afirmou que quer que a amiga especial leve o 'caneco' para casa.

«Estás apaixonado?» a resposta de Maycon surpreendeu todos.

«É muito complicado esta pressão que eu senti aqui (...) Não queria fazer qualquer tipo de pedido lá dentro (...) Prefiro que seja entre nós a nossa relação».

Recorde o momento da expulsão de Maycon

Em noite de dupla expulsão, a tensão no final da Gala de Domingo escalou, o segundo concorrente a ser expulso foi revelado. Depois de uma primeira expulsão inesperada, os nervos estiveram à flor da pele enquanto Cristina Ferreira fez o anúncio mais aguardado.

E, como o público decidiu, Maycon foi o segundo concorrente a abandonar a casa, deixou todos os concorrentes e público no estúdio em choque. Considerado uma das figuras mais impactantes da edição, o concorrente viu a sua trajetória no jogo chegar ao fim, após semanas de intensos confrontos e reviravoltas. O concorrente foi expulso com 27% dos votos.

Contrariamente, o mais votado foi Gonçalo com 72% dos votos.

Sem palavras para os outros concorrentes, Maycon preferiu não se pronunciar mais e focou toda a sua atenção em Renata com quem teve uma das relações mais marcantes da edição. No momento da sua saída, dirigiu-se diretamente a Renata, muito emocionado e foi a ela que fez o seu último adeus. Veja aqui.