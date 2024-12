Mágoa, raiva e lágrimas sem fim, Renata e Maycon entram em nova discussão acesa: «Não te reconheço»

Renata desabafa sobre discussão com Maycon, mas é 'apanhada' pelo próprio durante o momento

No Secret Story - Casa dos Segredos, Renata e Maycon entraram em nova discussão. Isto começou quando Maycon tentou abordar Renata e privado e lhe perguntou como é que ela estava.

A jovem começou por responder «queres que te faça um desenho?» e confessou que se sentia muito magoada com a frieza de Maycon e que já não o reconhecia. Maycon não se ficou a disse-lhe que ela se sentia assim porque estava habituada a um Maycon e que agora tem outro à sua frente. O concorrente está e vai continuar focado em si e no seu objetivo, ganhar o Secret Story.

Renata continuou acusando Maycon de ser egoísta, mas não só. Renata acredita que Maycon não vai a lado nenhum sem ela e que fazer o papel de coitadinho não vai ajudar, o que deixou Maycon visivelmente irritado.

A conversa/discussão não ficou por aqui. Na casa de banho, Maycon e Renata entram em novo bate-boca intenso, quando o concorrente lhe diz que não vale a pena falar com ela.

«Se achas que eu sou o problema, então não fales mais comigo»

pedido de Maycon a Renata.

Maycon reitera que não vale a pena continuarem a falar, enquanto Renata lhe diz que já não o reconhece, alterada.

«Tu queres ser mau comigo, sê mau comigo», «enquanto tu és frio, eu tenho um coração mole»

Após discussão na casa de banho, Renata foi desabafar com João Ricardo e Heitor, acabando por ser apanhada a fazê-lo pelo próprio. No momento em que Maycon entra no quarto, ficam todos calados e Renata revira os olhos.

Maycon vai deitar-se ignorando tudo o que está à sua volta. Passado um bocado, Renata acaba por se levantar visivelmente emocionada e vai chorar para a casa de banho.

Depois de Renata abandonar o quarto e ir chorar para a casa de banho, João Ricardo desabafou no quarto dizendo que isto (referindo-se à situação de Renata) iria ser até dia 31. Acrescentou ainda que não conseguia perceber as atitudes da concorrente.

Após todo o drama, Heitor, João Ricardo e Maycon acabaram a falar tranquilamente, enquanto Diogo Alexandre está presente, mas sem interferir. Os três concorrentes optaram por ignorar a presença de Diogo.