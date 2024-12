Maycon e Renata revoltam-se contra Diogo Alexandre: «Vales zero (...) apunhá-las as pessoas»

Maycon indignado com postura de Diogo Alexandre: «É a manipulação do costume...»

Diogo Alexandre envolveu-se em um novo conflito no "Secret Story", desta vez com Renata e Maycon. As acusações de mentira e manipulação dominaram o debate.

Maycon acusou Diogo de manipulação e mentiras, destacando provas de comportamentos questionáveis. Já Diogo negou as acusações, mas foi desafiado por Maycon a admitir os erros.

Renata e Maycon criticaram Diogo por apunhalar os colegas, afirmando que ele distorce as situações para se proteger e se recusa a assumir as suas atitudes.

Diogo Alexandre esteve mais uma vez no centro dos conflitos, desta vez com Renata e Maycon. O confronto aceso e troca de acusações aconteceu no Especial desta segunda-feira, com Cristina Ferreira aos comandos.

O tema começou por ser a suposta atração de Diogo Alexandre por Renata, que na verdade é uma missão atribuída pela Voz. Diogo explica que achava que Maycon sabia o que ele sentia sobre Renata e pelos vistos não é essa perspetiva que o colega e Rita têm.

Diogo acrescenta que foi um momento de muita pressão e que não se lembra bem das coisas que aconteceram: «Aquilo foi um momento para mim de tensão, nervosismo, não me consigo lembrar com pormenores exatos o que é que aconteceu», explica o concorrente.

Maycon salienta que não há perspectivas porque há imagens que provam as coisas como realmente aconteceram, frisando que Rita viu: «Não quero falar sobre perspetiva, mas sobre realidade. Felizmente a Rita viu. Não venhas puxar a perspetiva para não assumires que foi mentira da tua parte», acrescenta.

Diogo comenta que Maycon mudou de opinião quando Rita confessou ter visto o almoço, mas este nega e questiona se Diogo mentiu ou não. Diogo nega e Maycon afirma que é por isso que não gosta de falar com o concorrente, uma vez que este mesmo com provas não admite que está a mentir.

«É a manipulação do costume, por isso é que não consigo ouvir nem falar com o Diogo, porque ele consegue, com as provas todas a acontecer, tentar amenizar a coisa e dizer que não foi propositado», sublinha Maycon.

Maycon menciona ainda que já chamaram Diogo várias vezes de mentiroso, mas que as situações não foram com ele, contudo teve esta que foi clara: «Ainda por cima chegar aqui e não assumir que mentiu na situação, a pessoa que ele vale para mim é zero», reitera.

Numa outra situação, o tema foi o facto de Maycon ter chamado «nojento» a Diogo Alexandre. O concorrente continua a manter a palavra, referindo que as coisas que Diogo faz são «nojentas» e que este conseguiu ainda meter-se na relação dele com Renata.

Cristina Ferreira dá a palavra a Diogo que aponta que ainda está à espera de mais argumentos de Maycon para o mentiroso. O concorrente menciona que Maycon só provou o que ele sempre disse que se está a conter não só com ele, como com os outros, uma vez que tem a sua opinião e não a dá.

«Em relação ao nojento, usa as palavras que tu necessitares, só acho piada que até agora estavas a conter-te não só em relação a mim, mas em relação às outras pessoas, para não dares a tua opinião aqui, porque pelos vistos tens a tua opinião e estavas a mantê-la só nos teus pensamentos», refere Diogo Alexandre.

Maycon pede que Diogo não manipule as coisas e comenta que tentou dar várias oportunidades ao concorrente e este não as soube aproveitar.

«O que eu fiz foi pensar em ti e pensar ‘vou-lhe dar uma abébia’, tanto que te elogiei várias vezes quando as pessoas à tua volta ficam constrangidas, agarrei nas poucas atitudes que estavas a ter boas e pensei ‘dá para lhe abrir a porta mais uma vez’ e tu consegues sempre estragar isso», afirma Maycon.

O concorrente esclarece ainda: «Portanto não foi um acumular de coisas, foi eu sentir mais uma vez que estou a olhar para o melhor de ti e tu só me entregas nada».

Diogo comenta que foram os colegas que lhe questionaram sobre as paixões dele e Renata revolta-se: «Ai tu és mesmo aldrabão. Foi o Gonçalo que começou esse tema e nós brincámos todos contigo». Maycon acrescenta: «Tentei trazer-te para a conversa para falarmos, porque senti que estavas de parte».

Renata acusa ainda Diogo de «apunhalar as pessoas»: «Tu abriste a boca porque tu quiseste, não ponhas a responsabilidade nas pessoas que te perguntaram, mas quem te colocou nessa situação mais frágil foram as pessoas que estavam contigo no quarto azul. Nós nem sonhávamos. Deixa de ser ingrato, não confundas situações porque as pessoas são boas contigo e tu misturas situações e apunhá-las as pessoas», afirma.