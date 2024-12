Renata e Maycon discutem problemas na relação: «Se queres um gajo igual ao Gonçalo, namora com ele».

Maycon e Renata têm uma discussão acesa. Renata acusa o namorado de falta de empatia.

A tensão aumentou quando Maycon levantou o tom de voz e Renata acabou a chorar.

No Secret Story- Casa dos Segredos, durante a hora de jantar, Maycon e Renata iniciam uma discussão que acabou em lágrimas. O episódio aconteceu na zona da piscina, quando Maycon questionou Renata sobre o seu comportamento: «Porque é que ficaste assim?» A conversa rapidamente se intensificou e Renata acabou por revelar a sua frustração com a forma como o Maycon tem lidado com a relação dentro da casa.

Renata começou por explicar que os comentários feitos por João Ricardo e Diogo Alexandre sobre as atitudes de Maycon eram idênticos ao dela, revelou que o que a incomodava era a diferença nas reações, considerando que, enquanto a conversa com João foi mais compreensiva, a de Maycon soou-lhe mais fria e distante. «Uma coisa é dizeres que vais desgastado para as dinâmicas, outra é dizeres que te tiro a paciência».

A discussão continuou com Renata a afirmar que a sua opinião sobre a situação do «travão» nunca mudou e que concordava com João Ricardo, que insinuou que, sem a influência de Maycon, ela poderia ter «caído ladeira abaixo» dentro do jogo. Maycon, por sua vez, tentou defender-se, alegando que a sua paciência não deveria ser confundida com desgaste, e que ele já tinha sido claro quanto às suas intenções. «Interpreta da forma que tu quiseres, paciência não está relacionado com desgaste e eu deixei isso explícito», afirmou, visivelmente agitado.

Ao longo da conversa, Maycon procurou reafirmar que o seu relacionamento com Renata é importante para ele e que a considera um pilar, não só emocional, mas também estratégico dentro da Casa. «Tu és um travão e um empurrão para mim em muitas situações».

Após este momento, a conversa tomou um rumo mais intenso, com Maycon a levantar o tom de voz e a manifestar estar farto das atitudes de alguns colegas da casa. Renata, por sua vez, tentou manter a calma, pedindo-lhe várias vezes para baixar o tom. A situação complicou-se ainda mais quando Maycon, visivelmente irritado, respondeu de forma mais agressiva a um comentário de Renata sobre se fosse com a relação de Margarida e Gonçalo: «Se queres um gajo igual ao Gonçalo, namora com ele».

A discussão tornou-se cada vez mais difícil de controlar, com Renata a pedir que Maycon se acalmasse e a sugerir que ele deixasse de ser tão reativo. No entanto, o clima de confronto não abrandou, e, depois de uma troca de palavras cada vez mais acesas, Renata pediu que Maycon saísse do alpendre: «Tenho de ouvir tudo e estar calado», acabou por deixar Renata em lágrimas.

Renata não conseguiu conter as emoções, enquanto Maycon se retirava para o quarto Laranja. Acabou por desabafar com Marcelo sobre a situação, revelando o seu cansaço com o que considera ser uma comunicação difícil dentro do relacionamento. O clima tenso entre os dois continua a ser um dos pontos centrais na casa do Secret Story.