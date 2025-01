Com ou sem emoji? Renata e Maycon revelam nomes no telemóvel a Cristina Ferreira: «No dela está...»

Maycon surpreende ao revelar o nome que Renata lhe deu no telemóvel: «Ainda ontem lhe disse «vais deixar esse nome? Não é possível»».

Cristina Ferreira reage ao gesto romântico de Maycon: «Isto é a maior prova de amor que ele te podia dar!». Veja aqui o momento e a história completa!

Renata e Maycon marcaram presença no «Dois às 10» desta sexta-feira, 31 de janeiro, onde conversaram com Cristina Ferreira sobre a sua relação após o Secret Story. Entre risos e revelações, o casal partilhou detalhes curiosos sobre a forma como guardam os contactos um do outro no telemóvel.

Durante a conversa, Cristina Ferreira lançou a questão: «Que nome têm um para o outro no telemóvel?», e a resposta de Maycon surpreendeu a apresentadora. «No dela está Maycão», revelou, contando que até tentou convencê-la a mudar: «Ainda ontem lhe disse «vais deixar esse nome? Não é possível»», disse entre risos.

Já Maycon, por outro lado, optou por algo mais sentimental: «No meu telemóvel está apenas Renata com um emoji de coração. Só tenho coração no da minha mãe e no da Renata, atenção», esclareceu, arrancando uma reação imediata de Cristina Ferreira: «Olha, isto é a maior prova de amor que ele te podia dar!».

O momento divertido mostrou mais um pouco da cumplicidade do casal, que continua a conquistar o público fora da casa do Secret Story.