Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Ao Minuto

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Acompanhe ao minuto

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...» - Big Brother

Horas antes de desaparecer, Maycon fez um direto nas redes sociais. O vídeo está a ser amplamente divulgado e há um pormenor que não passou despercebido.

Maycon Douglas fez um direto nas redes sociais horas antes de desaparecer e há um detalhe que não passou despercebido dos fãs, agora que as imagens estão a ser amplamente divulgadas nas redes sociais.

 

Num excerto desse mesmo direto, feito no Instagram e divulgado na rede social X (pode ver aqui), vários internautas notaram que o ex-concorrente do Secret Story 8 não sorriu uma única vez.

«Estava com um olhar triste», «Única coisa que me saltou logo à vista nesse vídeo é que o Maycon não sorriu uma única vez», «E o olhar...sem vida...», «Olhar apagado, como se tivesse um fardo dentro dele», pode ler-se, nos comentários dessa mesma publicação.

No fim desse mesmo direto, Maycon aproveitou para desejar um bom ano aos fãs. «Família, bom ano para vocês. Não queiram que as coisas corram bem em 2026 só agora no início, vão até ao final, pelo menos até ao Carnaval. Beijinho a todos, love you all [amo-vos a todos], obrigado aí pelo apoio. Estamos juntos, boas entradas, aproveitem a sério com os vossos, festejem muito, divirtam-se muito. 2025 foi um ano complicado para muita gente, mas 2026 vai correr bem», disse.

Pode ver aqui:😥

Relacionados

Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

Estas foram as últimas palavras de Maycon aos fãs antes de morrer

Amigos de Maycon terão recebido «ameaças graves à vida» após entrevista polémica

Há uma nova reviravolta sobre o caso de Maycon Douglas: «Não há namorada nenhuma»

Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral
Temas: Maycon Videos Morte Luto

Fora da Casa

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Há 35 min
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Há 1h e 13min
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Há 1h e 19min
O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa

O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa

Há 1h e 47min
A nova vida de Daniel Gregório depois do fim da relação com Liliana Filipa

A nova vida de Daniel Gregório depois do fim da relação com Liliana Filipa

Há 2h e 59min
Francisco Monteiro lança alfinetada a Inês Morais: «Não foi assim que ganhaste de certeza»

Francisco Monteiro lança alfinetada a Inês Morais: «Não foi assim que ganhaste de certeza»

Hoje às 19:02
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Ontem às 18:48
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral

Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral

Hoje às 15:16
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ontem às 18:24
Sem filtros! Vânia Sá partilha vídeos do processo do parto. A sinceridade das imagens pode chocar

Sem filtros! Vânia Sá partilha vídeos do processo do parto. A sinceridade das imagens pode chocar

Hoje às 14:16
Ver Mais

Notícias

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

Há 35 min
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

Há 1h e 13min
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Há 1h e 19min
O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa

O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa

Há 1h e 47min
Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há 1h e 48min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Há 1h e 19min
Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Há 1h e 48min
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Há 3h e 46min
Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Há 3h e 49min
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ontem às 18:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Hoje às 15:20
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Hoje às 15:06
Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Ontem às 11:23
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Ver Mais Outros Sites