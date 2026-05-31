É um cantor de renome, entrou num reality e agora vê a filha hospitalizada de urgência: «Deus é muito grande mesmo»

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Melão partilhou este domingo uma notícia que preocupou os seguidores. Através das redes sociais, o cantor revelou que a filha, Yasmin, de 19 anos, esteve internada e, mais tarde, explicou que a jovem teve de ser submetida a uma cirurgia de urgência.

Este domingo, dia 31 de maio, Melão recorreu à sua página de Instagram para revelar que a filha, Yasmin, de 19 anos, se encontrava internada, deixando os seguidores preocupados com o estado de saúde da jovem.

Na publicação, o cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou uma fotografia captada durante o internamento e aproveitou para deixar uma mensagem emotiva dedicada à filha.

«O pior já passou... Os desafios têm sido muitos. Amo-te mais do que tudo, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com todas as minhas ignorâncias. Longe de ser perfeito, longe de ser um exemplo, mas sempre aqui para ti. E agora que venham as coisas boas», escreveu.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais, com vários fãs e amigos a deixarem mensagens de apoio e votos de rápidas melhoras para Yasmin.

A própria também partilhou a fotografia com o pai nas suas stories e escreveu: «Deus é MUITO grande mesmo é só isso que vos consigo dizer por agora».

Entretanto, em declarações exclusivas à SELFIE, Melão esclareceu o motivo que levou ao internamento da filha. Segundo o artista, a jovem sofreu uma crise de apendicite aguda e teve de ser operada de urgência.

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«Ela teve uma crise de apendicite aguda. Teve de ser operada de urgência», revelou.

Apesar do susto vivido pela família, tudo indica que a intervenção correu bem. A mensagem partilhada por Melão, onde garante que «o pior já passou», tranquilizou os seguidores, que continuam a acompanhar com carinho a recuperação de Yasmin.

Recorde-se que Melão é um dos cantores mais conhecidos da música popular portuguesa e participou também no programa Big Brother Famosos, onde deu a conhecer um lado mais pessoal da sua vida. Desta vez, foi precisamente enquanto pai que emocionou os fãs ao partilhar um momento particularmente delicado vivido pela família.

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