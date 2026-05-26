É filha de um dos casais mais acarinhados do público. E com apenas 16 anos, faz furor no mundo da moda

Com apenas 16 anos, Mia Fonseca começa já a destacar-se no mundo da moda, seguindo as pisadas dos pais, Rubim Fonseca e Mónica Sofia, que sempre tiveram ligação a projetos associados à imagem e televisão. A jovem tem vindo a construir um percurso próprio como modelo, chamando a atenção pelo estilo, presença em frente à câmara e pela forma natural como se adapta a diferentes produções fotográficas.

Nas redes sociais, especialmente no Instagram, Mia tem partilhado alguns dos seus registos mais recentes, onde se destacam sessões fotográficas com uma estética cuidada e profissional. Estas publicações têm gerado reações positivas e reforçado a ideia de que poderá ter um futuro promissor no universo da moda.

Apesar da pouca idade, Mia já demonstra uma identidade visual muito própria, algo que a tem ajudado a ganhar notoriedade de forma gradual. Ainda assim, a família mantém uma postura discreta, acompanhando de perto os primeiros passos da jovem neste meio.

O irmão, Kenzo Fonseca, também já realizou alguns trabalhos pontuais, embora seja Mia quem mais se tem destacado até ao momento, consolidando-se como o nome emergente da família no mundo da moda. Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens de Mia, mas também da família linda da qual faz parte.