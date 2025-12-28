Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ao Minuto

00:57
Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação - Big Brother
01:22

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação

00:52
Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas - Big Brother
02:04

Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas

00:50
«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro - Big Brother
02:55

«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro

00:50
O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final - Big Brother

O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final

00:49
Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição - Big Brother
10:29

Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição

00:35
Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9 - Big Brother

Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9

00:34
Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa - Big Brother
08:32

Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa

00:33
A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final - Big Brother
08:32

A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final

00:26
Flávio Furtado tem atitude insólita com Dylan depois de saber que Leandro é o expulso - Big Brother
04:23

Flávio Furtado tem atitude insólita com Dylan depois de saber que Leandro é o expulso

00:25
O que ninguém esperava aconteceu: Leandro é expulso pelos portugueses do Secret Story - Big Brother
04:23

O que ninguém esperava aconteceu: Leandro é expulso pelos portugueses do Secret Story

00:24
Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final - Big Brother

Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

00:24
A maior surpresa da noite: Estúdio em choque com o concorrente expulso - Big Brother
04:23

A maior surpresa da noite: Estúdio em choque com o concorrente expulso

00:20
Liliana incrédula com palavras de Marisa para Pedro Jorge e estúdio reage - Big Brother
03:42

Liliana incrédula com palavras de Marisa para Pedro Jorge e estúdio reage

00:19
Desde o desmaio de Marisa Susana até ao queijo de Bruna, concorrentes ficam a conhecer todas as missões secretas desta edição - Big Brother
13:32

Desde o desmaio de Marisa Susana até ao queijo de Bruna, concorrentes ficam a conhecer todas as missões secretas desta edição

23:45
Flávio Furtado faz pergunta insólita a Dylan em direto na gala e tem a ver com Vera - Big Brother
04:47

Flávio Furtado faz pergunta insólita a Dylan em direto na gala e tem a ver com Vera

23:37
Quem é o mais ciumento da casa? O escolhido recebeu uma surpresa - Big Brother
06:02

Quem é o mais ciumento da casa? O escolhido recebeu uma surpresa

23:31
Inédito! Marisa fica a saber da missão de Pedro Jorge e Ana na primeira semana do Secret Story - Big Brother
08:04

Inédito! Marisa fica a saber da missão de Pedro Jorge e Ana na primeira semana do Secret Story

23:20
Bruna Gomes faz fortes críticas a Marisa: «Cavou o buraco para o Pedro cair lá dentro» - Big Brother
03:00

Bruna Gomes faz fortes críticas a Marisa: «Cavou o buraco para o Pedro cair lá dentro»

23:19
Liliana arrasa Marisa: «Andou ao colo do Pedro (...) Pouco ou nada fez» - Big Brother
08:53

Liliana arrasa Marisa: «Andou ao colo do Pedro (...) Pouco ou nada fez»

22:51
Fábio já conheceu Zé? Cristina Ferreira confronta o ex-concorrente em plena gala - Big Brother
01:52

Fábio já conheceu Zé? Cristina Ferreira confronta o ex-concorrente em plena gala

22:51
Imperdível! Sandro e Bruna em picardia durante a gala: «Até ao Zé te colas!» - Big Brother
01:52

Imperdível! Sandro e Bruna em picardia durante a gala: «Até ao Zé te colas!»

22:49
Pedro Jorge recebe uma mensagem amorosa de Marisa Susana e esta foi a reação de Marisa - Big Brother
05:45

Pedro Jorge recebe uma mensagem amorosa de Marisa Susana e esta foi a reação de Marisa

22:43
Marisa morta de ciúmes por causa de Marisa Susana? Veja a intensa discussão com Pedro em plena gala - Big Brother
04:36

Marisa morta de ciúmes por causa de Marisa Susana? Veja a intensa discussão com Pedro em plena gala

22:38
Leandro acusa Pedro Jorge de ser falso! Veja a discussão em plena gala - Big Brother
05:27

Leandro acusa Pedro Jorge de ser falso! Veja a discussão em plena gala

22:31
Liliana confronta Pedro Jorge: «Isso é incoerência. Estás com medo de dar opinião?» - Big Brother
02:22

Liliana confronta Pedro Jorge: «Isso é incoerência. Estás com medo de dar opinião?»

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

  • Secret Story
  • Ontem às 19:57
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante - Big Brother

Uma morte que está a chocar tudo e todos.

O mundo dos reality-shows está de luto: Mickey Lee, ex-concorrente da 27ª temporada do Big Brother dos Estados Unidos da América, morreu aos 35 anos, na passada sexta-feira. 

A causa não deixa ninguém indiferente. Segundo a imprensa norte-americana e publicações nas redes sociais da vítima, Mickey Lee sofreu complicações na sequência de uma gripe e acabou por não resistir.

Numa publicação no Instagram da ex-concorrente, a família anunciou a sua morte e lamentou profundamente o sucedido: «É com profunda tristeza que a família de Mickey Lee anuncia o seu falecimento nesta época de Natal», lê-se. 

«Mickey conquistou o coração do público de todo o País com sua participação no Big Brother, onde a sua autenticidade, força e espírito deixaram uma boa impressão duradoura nos fãs e nos outros concorrentes», acrescenta ainda a mesma nota.

A família concluiu o comunicado: «Ela será lembrada pela alegria que trouxe à vida de tantas pessoas e pelas ligações genuínas que formou dentro e fora dos ecrãs». 

 

