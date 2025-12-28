Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

O mundo dos reality-shows está de luto: Mickey Lee, ex-concorrente da 27ª temporada do Big Brother dos Estados Unidos da América, morreu aos 35 anos, na passada sexta-feira.
A causa não deixa ninguém indiferente. Segundo a imprensa norte-americana e publicações nas redes sociais da vítima, Mickey Lee sofreu complicações na sequência de uma gripe e acabou por não resistir.
Numa publicação no Instagram da ex-concorrente, a família anunciou a sua morte e lamentou profundamente o sucedido: «É com profunda tristeza que a família de Mickey Lee anuncia o seu falecimento nesta época de Natal», lê-se.
«Mickey conquistou o coração do público de todo o País com sua participação no Big Brother, onde a sua autenticidade, força e espírito deixaram uma boa impressão duradoura nos fãs e nos outros concorrentes», acrescenta ainda a mesma nota.
A família concluiu o comunicado: «Ela será lembrada pela alegria que trouxe à vida de tantas pessoas e pelas ligações genuínas que formou dentro e fora dos ecrãs».