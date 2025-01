A ferver! Miguel Vicente reage com aviso firme a Iury: «Vais criar uma guerra a sério...»

Alerta tensão: Miguel Vicente repreendeu Iury após expressões em inglês polémicas durante uma dinâmica no Desafio Final: «Não voltas a dizer isso...»

A manhã desta terça-feira, 28 de janeiro, no Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento de tensão entre Miguel Vicente e Iury. Durante uma dinâmica lançada pela Voz, os concorrentes foram desafiados a nomear quem seria o «chefe de limpeza» da semana.

Iury apontou Sandrina, utilizando uma expressão em inglês que não foi bem recebida por Miguel Vicente: «A Sandrina está toda (...) vai ser super interessante vê-la a mandar nesta malta toda», disse a concorrente, provocando uma reação imediata do colega.

Miguel Vicente mostrou-se visivelmente incomodado e repreendeu a colega pelo uso do vocabulário; «Oh Iury, tu por falares em inglês, tu dizes os palavrões na mesma. O que acabaste de dizer já o disseste no outro dia, é um nome muito feio. Se me dissesses isso a mim, eu ia ficar muito ofendido», atirou.

Apesar de Iury tentar justificar as suas palavras, alegando que o sentido das expressões depende do contexto, Miguel não aceitou as explicações e foi enfático: «Iury, não voltes a dizer isso, não te estejas a rir porque eu estou a falar muito a sério. Estás a ofender a minha mãe, estás a dizer que sou (...) e não voltas a dizer isso, estás a perceber ou não?».

O clima aqueceu ainda mais quando Miguel tirou os óculos e deixou um último aviso. «Eu estou mesmo a falar a sério Iury, podes estar a levar para a brincadeira mas eu não estou a brincar. Eu volto mesmo a pedir que não voltes a brincar com essas coisas porque não vou levar isso de ânimo leve.»

O momento acabou com Iury a pedir desculpas, mas o desconforto permaneceu no ar. Veja o vídeo aqui.