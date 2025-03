Vai desistir de novo? Miguel Vicente despede-se dos concorrentes após confronto com Bruno de Carvalho

Miguel Vicente de saída? Concorrente despede-se dos colegas de casa e deixa a dúvida no ar.

Após o momento de tensão protagonizado por Bruno de Carvalho e Miguel Vicente na casa mais vigiada do país, e o facto do concorrente algarvio se ter ido despedir dos colegas, Inês Morais reage à atitude do mesmo e recorda a sua última saída da edição do Big Brother - Desafio Final de 2024. Será que é desta que Miguel Vicente irá mesmo abandonar este Desafio Final, ou será que vai permanecer na casa? Acompanhe todos os desenvolvimentos desta história!

O concorrente dirigiu-se aos restantes colegas e começou a despedir-se: «Fica bem» disse para Inês Morais. «Iury, tudo de bom», afirmou também ao despedir-se da antagonista.

Mas há quem não acredite!

Enquanto Miguel cumprimentava os colegas, Ossman Idrisse questionou: «Não estás mesmo a ir embora, pois não?». Daniela Santos não acreditou na desistência: «Mas tu achas que eu acredito nisso, que vais embora? Ele não ia fazer isso aos portugueses dele, que estão a votar este tempo todo».

Veja o momento viral:

Perceba tudo o que se passou...

Hoje, durante a hora do almoço no "Secret Story - Desafio Final", Bruno de Carvalho e Miguel Vicente protagonizaram um momento de tensão na casa. Com uma garrafa na mão, Miguel Vicente dirige-se para a cozinhar, e é intercetado por Bruno de Carvalho, que lhe tira a garrafa com alguma força e brusquidão. Miguel Vicente reage imediatamente: "Bruno, estás-te a esticar, não foi fixe isso que fizeste!". Já Bruno de Carvalho, calmo, atira ao concorrente: «Com as tuas fitas do costume... não mexas mais nas minhas coisas».

Miguel Vicente continua exaltado e diz "não ter medo nenhum", e neste momento, Bruno de Carvalho parece estar a perder a paciência com o concorrente: "Sai-me da frente, se faz favor", e retira-o do caminho. O concorrente algarvio não deixa nada por dizer. Inês Morais intervém e acusa Miguel de ser "aldrabão".

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Depois, Miguel Vicente, claramente chateado, vai para o quarto e prepara as malas e as camisas, num gesto que parece que vai mesmo abandonar o programa.

Após o momento sozinho no quarto, Miguel Vicente vai para a sala e despede-se dos colegas, como se fosse mesmo sair da casa mais vigiada do país. Veja o momento, no vídeo em baixo.