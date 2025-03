Miguel Vicente chora a pranto com mensagem do exterior que recebeu do pai: «O teu filho...»

O momento contado por imagens: Miguel Vicente vive crise emocional no confessionário após confronto com Bruno de Carvalho

No sábado passado, dia 8 de março, Miguel Vicente ouviu uma mensagem especial do pai e ficou em lágrimas. Oiça-a aqui...

Foi durante o Especial, apresentado por Cláudio Ramos, que os concorrentes receberam mensagens emotivas. O momento em que Miguel Vicente ouviu um áudio do seu pai e desabou em lágrimas tem sido dos mais falados.

«Miguel, meu filho, companheiro e grande amigo. Fiel, leal e destemido, nunca vergas. Reergues-te com mais força na ambição de que o limite é o céu. Chegas sempre, mesmo quando todos tivessem ido embora. O sentimento na lágrima enalteço-te e transmito o oxigénio ao forte sangue que te corre nas veias. Nunca viras a cara nem passas ao largo mesmo que se riam de ti. És frontal e reto. Tenho a certeza que um dia o teu filho se sentirá orgulhoso dos valores que lhe transmitiste, afirmando para si próprio “isto foi o meu pai que fez e que me ensinou”. Este será o teu legado» – estas foram as palavras do pai do concorrente.

«É muito bom ouvir estas palavras, paizão amo-o muito. Obrigado por estas palavras», reagiu o concorrente em lágrimas.

Veja aqui o momento completo:

Têm sido dias intensos para Miguel Vicente. O concorrente mostra-se cansado, especialmente após fortes confrontos com Bruno de Carvalho. Até já ameaçou que ia desistir...

Durante a tarde do dia 8 de março de 2025, foram passadas imagens exclusivas de Miguel Vicente no confessionário, após um confronto com Bruno de Carvalho. O algarvio ameaçou desistir, e afirmou que já não se sentia bem dentro da casa após o episódio do empurrão na cozinha entre os dois concorrentes.

Na sexta-feira, 7 de março, a tensão atingiu o auge quando Miguel Vicente acusou Bruno de Carvalho de agressão. Em resposta, o concorrente decidiu arrumar as malas e dirigiu-se ao confessionário. Visivelmente emocionado e ansioso, desabafou com a Voz que queria abandonar o jogo. No entanto, após algumas horas, Miguel Vicente acalmou e regressou à casa.

O momento do confessionário:

No momento do confessionário, Miguel Vicente desabafou: «Não me estou a sentir bem, estou com muita ansiedade. Já não é a primeira vez que ouço ameaças, também reajo e não quero reagir, também sou homem, também tenho testosterona. Estou-me a controlar ao máximo. Não quero ser uma coisa que eu não sou. Isto, para mim, acabou! Tenho muita pena, porque vou desiludir muita gente, mas prefiro desiludir assim do que de outra forma», desabafou Miguel Vicente no confessionário.

Bruno de Carvalho continuou a ser tema no desabafo do concorrente: «Eu tenho que sair daqui, eu não consigo estar mais com o Bruno aqui. Ele está-me a causar receio e medo de ir lá para fora, porque o Bruno de Carvalho é o Bruno de Carvalho, tem muitos conhecimentos e eu não sei o que pode vir daquilo que ele me está a dizer. Quero ir para a minha casa, quero estar seguro, quero ir para minha casa, eu não me estou a sentir bem aqui»