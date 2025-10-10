Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Ao Minuto

12:04
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal - Big Brother

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

11:40
Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil - Big Brother
02:16

Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil

10:35
Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam - Big Brother
03:43

Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam

09:52
Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações - Big Brother

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

09:17
Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio - Big Brother

Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio

08:49
Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais? - Big Brother
03:48

Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais?

08:41
Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?» - Big Brother
02:47

Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?»

08:31
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos - Big Brother
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

08:27
«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque - Big Brother
03:51

«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque

00:37
Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim» - Big Brother
02:15

Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim»

00:25
Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito» - Big Brother
02:15

Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»

00:20
António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última» - Big Brother
02:48

António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última»

00:17
Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher» - Big Brother
01:07

Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher»

00:03
Há festa na casa do Secret Story... Mas só vão alguns! Saiba quem ficou de fora - Big Brother
02:00

Há festa na casa do Secret Story... Mas só vão alguns! Saiba quem ficou de fora

23:42
Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora» - Big Brother
01:14

Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora»

23:38
Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram» - Big Brother
02:06

Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram»

22:43
Dylan manda piada sobre Liliana e Zé: «Quando veio acabar...» - Big Brother
01:07

Dylan manda piada sobre Liliana e Zé: «Quando veio acabar...»

22:27
Marisa incomodada com atitudes do marido Pedro: «Não gosto que se aproxime de raparigas como se aproxima» - Big Brother
04:05

Marisa incomodada com atitudes do marido Pedro: «Não gosto que se aproxime de raparigas como se aproxima»

22:22
«Já estou farto de te aturar» Pedro perde a paciência com a mulher Marisa - Big Brother
04:06

«Já estou farto de te aturar» Pedro perde a paciência com a mulher Marisa

22:12
Raquel acusa Liliana de gostar da atenção de Pedro, mesmo estando com Fábio - Big Brother
05:31

Raquel acusa Liliana de gostar da atenção de Pedro, mesmo estando com Fábio

22:00
Alerta tema insólito na casa: preservativos usados pelos concorrentes - Big Brother
01:40

Alerta tema insólito na casa: preservativos usados pelos concorrentes

21:58
Fábio reage ao fim do noivado de Liliana: «Foi a maior prova de amor de que quer estar comigo» - Big Brother
03:14

Fábio reage ao fim do noivado de Liliana: «Foi a maior prova de amor de que quer estar comigo»

21:28
Pedro tem interesse em Ana? Concorrente confrontado à frente da mulher - Big Brother
02:39

Pedro tem interesse em Ana? Concorrente confrontado à frente da mulher

21:19
Liliana dá conselhos a Vera sobre a relação com Dylan: «Não vejo química» - Big Brother
05:36

Liliana dá conselhos a Vera sobre a relação com Dylan: «Não vejo química»

20:25
Vera dá conselho a Liliana sobre Fábio e Dylan reage: «Conheces o Fábio há quantos anos?» - Big Brother
02:38

Vera dá conselho a Liliana sobre Fábio e Dylan reage: «Conheces o Fábio há quantos anos?»

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem
  • Secret Story
  • Há 1h e 50min

  • Secret Story
  • Há 1h e 50min
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem - Big Brother

O ex-concorrente do Big Brother, Miguel Vicente, partilhou novas imagens com a namorada, Beatriz, e o filho, Duarte, que rapidamente conquistaram os seguidores nas redes sociais.

Miguel Vicente partilhou novas fotografias encantadoras ao lado da namorada, Beatriz, e do filho, Duarte. O ex-concorrente do Big Brother voltou a derreter os corações dos seguidores com registos cheios de ternura, em que mostra o lado mais cúmplice e familiar.

Nas imagens, o trio surge descontraído e feliz, num cenário que transborda amor e simplicidade. Beatriz e Miguel mostram-se sorridentes, enquanto o pequeno Duarte, cada vez mais crescido, é o centro das atenções. O bebé tem conquistado os fãs com a sua expressividade e com o ar curioso que revela a cada nova fotografia.

Os comentários não se fizeram esperar. «Família linda ❤️❤️❤️» «O Duarte está um homenzinho!» «Deve estar quase a caminhar!😍😍», escreveram alguns seguidores, encantados com as novas partilhas do casal. Miguel Vicente, que tem mostrado ser um pai dedicado e presente, volta assim a confirmar o carinho do público pela sua jovem família.

Temas: Miguel Vicente

