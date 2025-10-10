Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Miguel Vicente partilhou novas fotografias encantadoras ao lado da namorada, Beatriz, e do filho, Duarte. O ex-concorrente do Big Brother voltou a derreter os corações dos seguidores com registos cheios de ternura, em que mostra o lado mais cúmplice e familiar.

Nas imagens, o trio surge descontraído e feliz, num cenário que transborda amor e simplicidade. Beatriz e Miguel mostram-se sorridentes, enquanto o pequeno Duarte, cada vez mais crescido, é o centro das atenções. O bebé tem conquistado os fãs com a sua expressividade e com o ar curioso que revela a cada nova fotografia.

Os comentários não se fizeram esperar. «Família linda ❤️❤️❤️» «O Duarte está um homenzinho!» «Deve estar quase a caminhar!😍😍», escreveram alguns seguidores, encantados com as novas partilhas do casal. Miguel Vicente, que tem mostrado ser um pai dedicado e presente, volta assim a confirmar o carinho do público pela sua jovem família.