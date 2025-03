Revelações inesperadas! Miguel Vicente quebra o silêncio sobre partilha de imagens íntimas: «Pensei que podia confiar...»

Miguel Vicente surpreendeu ao fazer revelações sobre uma situação íntima do seu passado.

Tudo aconteceu no jantar a dois com Daniela Santos.

No Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente protagonizou um momento inesperado esta quarta-feira quando quebrou o silêncio sobre uma situação que aconteceu no passado, quando foram reveladas imagens íntimas por uma ex-namorada sua.

No jantar a sós com Daniela Santos, Miguel Vicente contou tudo o que se passou: «Depois do que aconteceu após o Desafio Final, passei mesmo mal, tinha vergonha de sair à rua, tive problemas mesmo», começou por referir.

«Eu estive com uma rapariga, antes do Desafio Final enquanto estava a comentar, que partilhou (coisas íntimas de Miguel Vicente) num grupo do Telegram gay», revelou Miguel Vicente, deixando Daniela Santos em choque.

O concorrente explicou: «A gente estava longe um do outro e íamos mantendo a chama acesa assim, ela era do Norte, eu do Algarve e eu pensei mesmo que podia confiar nela, porque já tínhamos falado, tínhamos estado algumas vezes juntos e eu confiava nela».

«Só que depois não quis mais nada com ela por umas cenas que aconteceram e pronto... fui à polícia, eu já estava com a Beatriz (Castro, atual namorada, noiva e mãe do filho) na altura e ela não me deixou», revelou Miguel Vicente.

O jovem acrescentou: «Eu estive mesmo à beira da loucura, uma semana depois de desistir do Desafio Final (...) Isso está na PJ (...) Eu nunca tinha feito nada disto, alguma vez eu pensei que me fossem fazer uma cena destas. Depois cheguei ao pé dos meus pais, bué conservadores... pensava neles, no sacrifício que tinham feito para me criar...», rematou.

