Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Miguel Vicente está irá viver um dos Natais mais especiais da sua vida. Pela primeira vez, o algarvio celebra a quadra como pai, depois do nascimento do pequeno Duarte, em janeiro. E foi nas redes sociais que decidiu partilhar um dos momentos mais marcantes desta nova etapa.

No Instagram, Miguel publicou uma fotografia que respira espírito natalício e rapidamente conquistou os fãs. O ex-concorrente levou o filho a conhecer o Pai Natal, mas a estreia não correu como previsto. «Fomos conhecer o Pai Natal, mas o Duarte ficou com medo. A foto no colo fica para o ano…», escreveu, num tom divertido e cheio de carinho.

A reação dos seguidores não tardou: a caixa de comentários encheu-se de elogios e mensagens de ternura. «A família mais linda», «Natal com um brilho especial!» e «Que bonitos» foram apenas alguns dos muitos comentários que celebraram o momento especial.

Este registo, simples mas cheio de emoção, marca o primeiro Natal do pequeno Duarte.