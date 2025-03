Ex-concorrente revela 'ameças' a Miguel Vicente na gala do Desafio Final: «Familiar de uma concorrente que...»

Catarina Esparteiro, ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, recorreu às redes sociais para revelar que ouviu Miguel Vicente a ser “ameaçado“ na última gala do ‘Desafio Final’, aquando o momento da final na qual Inês Morais se sagrou como a grande vencedora do programa.

Após declações inéditas, Catarina Esparteiro entrou em direto no programa «TVI Extra», apresentado por Flávio Furtado, nesta quarta-feira, 19 de março, para explicar pormenorizadamente tudo o que viu e ouviu sobre o tema que está na ordem do dia: «Miguel Vicente 'ameaçado de porrada'». Em direto estava também Sandrina Pratas, que também recorreu à mesma rede social para afirmar que este tema não seria verídico, dado que estava presente no estúdio e não ouviu nada.

«Eu ouvi, ninguém me contou (...) eu não fui defender o Miguel, porque como todos sabemos ele teve atitudes boas como também teve várias atitudes menos e que eu, se estivesse lá dentro, também provavelmente revoltar-me-ia e não gostaria (...) Ouvi uma senhora com idade para ser minha mãe a dizer: “Vai-te embora” e depois ouvi um familiar, não vou dizer quem é, não vou continuar com esta polémica, mas familiar de uma concorrente que ficou no pódio a ameaçá-lo», afirmou Catarina Esparteiro nas primeiras declrações sobre o tema.

Catarina garantiu que não foram familiares de Sandrina Pratas e adiantou: «Entretanto, o Miguel vai cumprimentar a Inês e diz à mulher para se ir embora. Até eu fui falar com ele e ele também não estava nada bem-disposto, mas realmente foi ameaçado. O Rafael Bogarthe pode confirmar que estava na plateia».