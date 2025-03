Miguel Vicente revela episódio tenso antes de entrar em estúdio: «Estavam a gritar, eu acenei e disseram…»

Miguel Vicente contou uma situação tensa que viveu antes de entrar em estúdio para conhecer o vencedor do Desafio Final.

A revelação foi feita esta manhã no programa «Dois às 10», com Cristina Ferreira.

Miguel Vicente, de 31 anos, ficou em segundo lugar nesta edição do Secret Story - Desafio Final. Esta sexta-feira esteve à conversa com Cristina Ferreira, no «Dois às 10» sobre como lidou com a vitória de Inês Morais e a clara preferência do público.

O algarvio revelou um momento de tensão que antecedeu a sua entrada em estúdio para a revelação do vencedor. Segundo Miguel, pouco antes de entrar, um grupo de pessoas estava à porta a gritar o nome de Inês, uma das concorrentes.

«Logo antes de entrar estava um grupo de pessoas à porta que estavam a gritar Inês, eu acenei e disseram não é para ti. E eu pensei, 'isto hoje vai ser engraçado'», confessou, visivelmente descontraído, mas com um toque de ironia na voz.

Este episódio tenso foi apenas um dos momentos que Miguel Vicente viveu durante a gala, mas que, ao contrário de muitos, não o abalou. Ele já estava consciente de que não teria o apoio presencial dos seus seguidores e familiares.

«Eu tinha noção de que iriam estar poucos apoiantes meus na gala. Foi um pedido que eu fiz à minha família, não se envolvam, não vão à gala. Eu já estava à espera de não ter lá ninguém», disse Miguel, sublinhando a sua decisão de manter a sua participação no programa em foco, sem se preocupar com a pressão externa.

Na mesma entrevista, Miguel também comentou a sua atitude em relação a Inês Morais, a quem recusou dar a mão no momento da revelação do vencedor.

Miguel explicou a sua decisão de forma simples: «Não quis dar a mão à Inês porque achei que não fazia sentido, porquê dar a mão? Cumprimentei-a, mas não fazia sentido», explicou, deixando claro que o seu gesto não foi motivado por qualquer tipo de animosidade, mas por uma escolha pessoal.