Miguel Vicente em foco! TVI divulga comportamento inesperado durante a madrugada: «Respeita as pessoas!»

No Secret Story - Desafio Final, Sandrina Pratas chegou ao seu limite com Miguel Vicente e desfez-se em lágrimas. Foram reveladas as imagens do concorrente a fazer barulho na casa de banho, prejudicando os colegas que queriam dormir e não conseguiam, devido aos ruídos.

Sandrina mostrou-se revoltada com a atitude do colega, chegando a chorar. A jovem alentejana acusou Miguel Vicente de falta de respeito: «Oh Miguel estás gozando com o quê? O que é que é isto? Falas de saúde mental, queres deixar-nos loucos? É isso? Podes ir comer, podes tudo mas respeitas as pessoas».

Durante o ‘Última Hora’, apresentado por Mafalda Castro, foram reveladas as imagens exclusivas de Miguel Vicente a bater com as loiças e os pés na casa de banho e, mais tarde, com os eletrodomésticos e portas na cozinha.

IMAGENS EXCLUSIVAS AQUI:

Veja todas as reações a este momento que está a dar que falar:

O dia de ontem, 25 de fevereiro, começou com uma pequena discussão entre Sandrina Pratas e Miguel Vicente. Tudo aconteceu porque de madrugada, Miguel Vicente fez muito barulho e Sandrina não voltou a dormir. De manhã confrontou o concorrente com o que este tinha feito, deixando-o muito surpreendido.

Sandrina Pratas acabou por quebrar em lágrimas quando chegou à casa de banho e desabafou com Daniela Santos e Iury. A concorrente revelou que nunca ninguém lhe tinha faltado ao respeito como Miguel Vicente. Em lágrimas disse a Daniela Santos que estava farta de estar calada.

Acrescentou ainda que quando é com Miguel Vicente, todos o respeitam. Mas quando é ao contrário ele não respeita ninguém.

Uma manhã de fortes emoções para Sandrina Pratas que acabou por não controlar as suas lágrimas. Iury e Daniela Santos reprovaram o comportamento de Miguel Vicente ficando surpreendidas com a falta de empatia do mesmo após ver Sandrina a chorar.

Durante a dinâmica de grupo de manhã, Sandrina Pratas e Miguel Vicente protagonizaram um novo desentendimento e a dinâmica acabou com Sandrina em lágrimas novamente.

Daniela Santos entrou em defesa de Sandrina Pratas e «calou» Miguel Vicente dizendo que não iria permitir que ele continuasse a fazer o que estava a fazer com Sandrina.

A dinâmica acabou por terminar da pior forma possível com Sandrina Pratas a chorar novamente com palavras de Miguel Vicente. A concorrente avisou Miguel que ele nada sabe da vida dela, mas não só. Miguel Vicente ficou sem palavras.

No final da dinâmica, todos foram com Sandrina Pratas para a casa de banho para apoiarem a concorrente. Mais tarde, a Voz chamou Sandrina ao confessionário.