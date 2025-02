O 'diabinho loiro' agora quer ser 'anjinho'. Miguel Vicente toma decisão drástica: «Vou parar de jogar. O pessoal já está maluco»

Miguel Vicente acordou e partilhou que tomou uma decisão inédita! O concorrente, que tem tido vários confrontos diretos com os colegas, decidiu 'abrandar' no jogo. Saiba tudo aqui.

Nesta manhã de sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o 'diabinho loiro' acordou e agora quer ser 'anjinho'! Em desabafo, Miguel Vicente afirmou ter tomado uma decisão: «Vou parar de jogar, a sério, já chega. O pessoal já está todo maluco. Vou parar mesmo. Acabou. Para mim acabou (...) Já não estou para me chatear mais (...) Não vou jogar como tenho estado a fazer, ironias e cenas. Não, cansei-me já».

Ora veja:

Quem ficou incrédulo foi Tiago Rufino, que comentou as palavras de Miguel Vicente com Sandrina e Daniela Santos : «Disse que não ia jogar mais porque as pessoas estão muito afetadas».

O concorrente tomou esta decisão após notar que a casa está contra o jogador, por ser muito intenso e deixar colegas fragilizados, como por exemplo Iury e Sandrina.

Ontem, dia 27 de fevereiro, no segmento do Diário do “Secret Story – Desafio Final”, mostrámos imagens de Sandrina Pratas na casa de banho, a desabafar sobre o facto de Miguel Vicente não saber conviver com o concorrente.

Iury Mellany aconselha a amiga a não dar confiança e alega que só a quer proteger, mas Sandrina não contém as reações e afirma: «Eu já tenho pânico dessa situação do Miguel!».

As amigas desentendem-se e acabam por se afastar. Iury Mellany isola-se a chorar e Miguel Vicente aproveita para, mais uma vez, fazer provocações à concorrente. Iury acusa Miguel de afetar a saúde mental dos colegas e atira que o ideal era vê-lo fora da casa: «O que era bom para a saúde mental era tu saíres desta casa, tu não tens respeito mesmo por ninguém, rapaz! Espero que um dia encontres Deus na tua vida, o que tu fazes com as pessoas é desumano», atira Iury. Miguel Vicente defende-se: «Acho que estás a ir longe demais… estás a partir o meu coração», diz, em tom irónico, e continua «é melhor fechares a matraca».

No confessionário, Sandrina e Iury, estão lavadas em lágrimas, e Iury começa por explicar: «Eu estou a sentir-me impotente de estar a vê-la assim… eu quero tentar ajudá-la, protegê-la, e tudo o que eu digo, parece que tudo a distabiliza». A Voz intervém, e Sandrina confessa que «não sabe conviver com o Miguel».

Veja tudo no vídeo, em baixo.