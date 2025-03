Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

Miguel Vicente, está um furacão das redes sociais! O ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, partilhou um vídeo no qual se mostra ao lado do filho Duarte, pouco tempo depois de sair da casa mais vigiada do país. Este vídeo já tem mais do que 2 milhões de visualizações.

Após conquistar o segundo lugar no Secret Story – Desafio Final 2025, Miguel partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge com o filho de poucos meses ao colo, após cerca de 2 meses separados. O gesto amoroso rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários emocionados.

Veja aqui o vídeo viral:

Um outro momento que derreteu corações:

Neste segundo vídeo, Miguel Vicente aparece descontraído em casa, a embalar o filho com a sua voz: «O Duarte gosta de me ouvir cantar… ou a tentar cantar», escreveu. A reação foi imediata, com fãs e amigos a elogiarem o momento de cumplicidade entre pai e filho.

Desde que saiu do Secret Story – Desafio Final, Miguel tem partilhado vários momentos ao lado da família, como pai dedicado e muito feliz. Esta nova fase da sua vida tem sido acompanhada de perto pelos seguidores, que não poupam elogios ao ex-concorrente pelo carinho e dedicação ao pequeno Duarte.

Veja também:

Os últimos momentos de Miguel Vicente na casa mais vigiada do país: uma história contada em imagens - Big Brother - TVI

Está tão crescido! Veja aqui a evolução de Duarte, o filho de Miguel Vicente - Big Brother - TVI