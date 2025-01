De boina e gravata! Imagina Miguel Vicente em bebé? Espreite o 'tesourinho' e veja se o reconhece

Miguel Vicente regressou aos reality-shows com esta edição do Secret Story - Desafio Final- e continua no centro do enredo, à semelhança do que aconteceu nos últimos dois em que participou.

Conhecêmo-lo loiro, foi assim que se apresentou a Portugal quando entrou pela primeira vez no Big Brother 2022. Contudo, mudou de visual e no Desafio Final de 2023 já entrou moreno, mantendo-se assim até ao momento.

O que não estamos habituados a ver é Miguel Vicente em bebé, mas há uma fotografia que mostra que o vencedor do BB2022 era uma criança adorável, mantendo os traços que conhecemos hoje em dia.

O 'tesourinho' foi partilhado pelo próprio Miguel Vicente nas redes sociais, por ocasião do aniversário do seu irmão, Filipe, que também está na fotografia consigo.

Veja a imagem de Miguel em bebé em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si para ver outras fotos do concorrente.