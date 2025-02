Miguel Vicente esclarece passado com Bárbara Parada e declara-se a Beatriz Castro como a «mulher da sua vida»

Relações passadas: Miguel Vicente esclarece passado com Bárbara Parada e o porquê de ter terminado.

No Secret Story Desafio Final, em conversa com Inês Morais e Joana Diniz, Miguel Vicente abordou a sua atual relação com Beatriz Castro e fez uma reflexão sobre a sua relação anterior com Bárbara Parada.

Atualmente a viver uma relação com Beatriz Castro, que é mãe do seu filho Duarte, nascido no dia 5 de janeiro, Miguel Vicente revelou que nunca foi de namorar mulheres mais novas: «Eu nunca me interessei por mulheres mais novas, nunca me tinha acontecido. Todas as mulheres que eu tive na minha vida foram mais velhas».

A conversa rapidamente desviou para o passado, com Joana e Inês a lembrarem a relação de Miguel Vicente com Bárbara Parada, no Big Brother 2022. A relação ficou marcada pelo pedido de namoro feito no Big Brother, mas Miguel Vicente não hesitou em esclarecer a sua posição sobre o assunto: «Pois é, mas isso não conta como namorada. Nunca contou. A Beatriz é a mulher da minha vida».

Miguel Vicente contou ainda que a relação com Bárbara durou apenas um mês após o fim do Big Brother e que acabou por perceber que não era aquilo que procurava: «Depois lá fora vi que não era a minha cena e, pronto, separei-me dela. E depois ela foi lá à televisão fazer a barraca dela e está tudo. Eu não fui».

