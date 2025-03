De derreter o coração! Após conquistar segundo lugar no Desafio Final, Miguel Vicente partilha o tão aguardado reencontro com o filho bebé

Miguel Vicente, o ex-concorrente que conquistou o público ao longo da sua participação no Secret Story – Desafio Final, recorreu às suas redes sociais para partilhar um momento íntimo e carinhoso com a sua família. Após conquistar o segundo lugar na final do programa, o ex-participante publicou um vídeo nas suas Instagram Stories, onde aparece deitado no sofá, rodeado por Beatriz Castro, mãe do seu filho Duarte, e pelo bebé, que nasceu no início deste ano.

O amoroso vídeo mostra Miguel Vicente num momento de cumplicidade com a sua família. A legenda escrita por Miguel, «obrigado a todos, somos enormes», reflete a gratidão do ex-participante pela imensa força e apoio que recebeu durante a sua participação em mais um reality show.

Beatriz Castro, a sua companheira, e o pequeno Duarte, que nasceu a 5 de janeiro de 2025, foram os grandes pilares de apoio para Miguel, e este gesto nas redes sociais solidifica o quanto a família tem sido importante para ele nesta fase da sua vida.

A sua jornada na televisão começou em 2022, quando participou no Big Brother e se destacou pelo seu comportamento autêntico e carismático, acabando por vencer essa edição. Em 2024, Miguel voltou ao mundo dos reality shows, participando no Big Brother – Desafio Final, mas acabou por desistir do programa. Apesar da desistência, Miguel manteve o apoio dos seus seguidores, que o acompanharam na sua nova aventura no Secret Story – Desafio Final, onde, desta vez, conquistou o segundo lugar.