O momento mais especial! Miguel Vicente celebra o primeiro Dia do Pai com momento irresistível

Miguel Vicente, ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final, está a viver um momento especial, ao celebrar o seu primeiro Dia do Pai com o pequeno Duarte. O ex-concorrente, que recentemente se tornou pai, partilhou nas redes sociais uma fotografia ternurenta ao lado do filho, onde se mostra visivelmente feliz e orgulhoso desta nova fase da sua vida.

Na imagem, Miguel Vicente aparece a segurar o seu filho nos braços dentro de um elevador, com o pequeno Duarte aconchegado na sua alcova. A legenda simples mas cheia de significado: «Feliz Dia do Pai 👨» emocionou os seguidores, que não demoraram a expressar o seu carinho pela família.

Este primeiro Dia do Pai de Miguel Vicente, como pai de Duarte, é um marco importante para o ex-concorrente e para a sua namorada Beatriz.

