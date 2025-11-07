Ex-concorrente de peso de reality show da TVI é alvo de 'ataques' na praça pública

Após a vitória de Inês Morais, eis que Miguel Vicente reage de forma inédita! Todas as imagens aqui

Que fofura! Foi assim que Miguel Vicente celebrou o primeiro dia do pai

Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Foi através do Instagram que Miguel Vicente partilhou um vídeo que rapidamente se tornou viral e deixou muitos fãs em choque. O registo, captado na quinta-feira, dia 6, mostra o vencedor do “Big Brother 2022” a ser alvo de insultos enquanto se encontrava ao balcão de uma papelaria.

Nas imagens, é possível ouvir duas mulheres dirigirem palavras ofensivas ao ex-concorrente do reality show da TVI: “É lindo, coitado! Gordo, mal feito, coitado. No ‘Big Brother’ viu-se a m*** que era”*, atirou uma das senhoras presentes.

Miguel Vicente reagiu publicamente ao episódio, demonstrando tristeza e cansaço perante este tipo de situações. “Vejam isto! Estou em choque! Mas, desta vez, gravei tudo. Infelizmente, acontece-me muito”, escreveu na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais.

Veja, em baixo, o vídeo original.

O momento gerou uma onda de solidariedade por parte dos seguidores, que deixaram mensagens de apoio ao algarvio, reconhecido pela sua postura frontal e carismática nos programas da TVI.

A passagem de Miguel Vicente que marcou os reality shows da TVI

Miguel Vicente tornou-se conhecido do grande público ao vencer o “Big Brother 2022”, conquistando o público pela sua energia, espontaneidade e forma direta de estar no jogo. Natural do Algarve, Miguel Vicente destacou-se também pela relação intensa com outros concorrentes, tornando-se uma das figuras mais comentadas do reality show.

Em 2024, Miguel Vicente desistiu do "Big Brother - Desafio Final", e, um ano depois, no "Secret Story - Desafio Final", disputou o grande prémio e o pódio com Inês Morais, sendo que Inês foi a grande vencedora dessa edição.

Recorde, no vídeo em baixo, o momento da desistência.

Depois da vitória em 2022, o ex-concorrente manteve-se ativo nas redes sociais, onde partilha momentos do seu dia a dia e opiniões sobre temas atuais. Mais recentemente, vive uma nova fase pessoal, marcada pela paternidade — um papel que, segundo o próprio, o tem tornado “mais sereno e focado naquilo que realmente importa”.

Hoje, Miguel Vicente divide o seu tempo entre a família e novos projetos pessoais, mantendo sempre uma forte ligação ao público que o acompanha desde a sua passagem pela casa mais vigiada do país.

Após conquistar o segundo lugar no "Secret Story – Desafio Final 2025", Miguel Vicente partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge com o filho de poucos meses ao colo, após cerca de 2 meses separados. O gesto amoroso rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários emocionados.

Recorde o momento, no vídeo em baixo.