Lágrimas e um apertado coração de pai: Miguel Vicente chora ao celebrar o primeiro mês de vida do filho na casa do Desafio Final

Em conversa com Joana Diniz, Miguel Vicente apercebeu-se de que era dia 5 de fevereiro, uma data muito especial: o seu filho, Duarte, completava 1 mês de vida. Obviamente, este tornou-se um momento de muitas lágrimas e grande emoção para o “recém-papá”.

Ao recordar o aniversário do filho, Miguel Vicente foi sincero ao expressar a sua saudade. «Que saudade bateu agora…», disse, revelando a dor de não poder estar com o bebé neste momento tão significativo. O concorrente não escondeu a tristeza ao perceber que o seu filho estava a completar o primeiro mês de vida sem a sua presença. «O que eu dava para o ter agora aqui nos braços», lamentou, enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto.

Mas a saudade não era apenas de uma data importante. Miguel também se emocionou ao falar da sua parceira, Beatriz, com quem tem vivido esta experiência de paternidade. Durante uma conversa com Joana Diniz, Miguel referiu o quão grato é por Beatriz, afirmando: «E a Bea… esquece, se um dia tiveres oportunidade de a conhecer… ela é mesmo uma cena à parte, tive mesmo sorte». O amor entre ambos, apesar das dificuldades que possam ter vivido, é evidente. «Já tivemos as nossas coisas, mas o amor prevalece sempre», sublinhou.

Os colegas de Miguel Vicente uniram-se ainda para cantar os parabéns ao bebé. As palavras de carinho e os gestos de apoio tocaram profundamente o concorrente, que, visivelmente emocionado, não conseguiu conter as lágrimas.

Durante o Especial, no confessionário, em conversa com Cláudio Ramos, com a habitual sinceridade, Miguel Vicente: «Sou um desnaturado, nem sabia que era dia 5… fartei-me de chorar», confessou. A consciência de que está a viver uma nova fase da vida, cheia de desafios, também foi clara nas palavras de Miguel. «É tudo novo, estou ainda a aprender a conhecer este sentimento», admitiu, refletindo sobre as responsabilidades que a paternidade acarreta e a intensidade das emoções que este papel provoca.

No final do seu desabafo, Miguel Vicente expressou o desejo de ser um bom exemplo para o filho, desejando que ele se orgulhasse dele. «De certeza que ele vai estar muito orgulhoso de mim», disse com esperança e confiança no futuro.