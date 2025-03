Confronto levou ao limite! Miguel Vicente vive momento difícil no confessionário após episódio com Bruno de Carvalho: «Para mim acabou (...)»

Crise de ansiedade no confessionário – Miguel Vicente desabafou sobre o impacto do confronto com Bruno de Carvalho e manifestou intenção de desistir do Secret Story Desafio Final.

Conflito intenso com Bruno de Carvalho – Miguel Vicente desabafou emocionado após um confronto tenso com Bruno de Carvalho.

Durante a tarde de ontem, dia 8 de março de 2025, foram passadas imagens exclusivas de Miguel Vicente no confessionário, após um confronto com Bruno de Carvalho. O algarvio ameaçou desistir, e afirmou que já não se sentia bem dentro da casa após o episódio do empurrão na cozinha entre os dois concorrentes.

Na sexta-feira, 7 de março, a tensão atingiu o auge quando Miguel Vicente acusou Bruno de Carvalho de agressão. Em resposta, o concorrente decidiu arrumar as malas e dirigiu-se ao confessionário. Visivelmente emocionado e ansioso, desabafou com a Voz que queria abandonar o jogo. No entanto, após algumas horas, Miguel Vicente acalmou e regressou à casa.

O momento do confessionário:

No momento do confessionário, Miguel Vicente desabafou: «Não me estou a sentir bem, estou com muita ansiedade. Já não é a primeira vez que ouço ameaças, também reajo e não quero reagir, também sou homem, também tenho testosterona. Estou-me a controlar ao máximo. Não quero ser uma coisa que eu não sou. Isto, para mim, acabou! Tenho muita pena, porque vou desiludir muita gente, mas prefiro desiludir assim do que de outra forma», desabafou Miguel Vicente no confessionário.

Bruno de Carvalho continuou a ser tema no desabafo do concorrente: «Eu tenho que sair daqui, eu não consigo estar mais com o Bruno aqui. Ele está-me a causar receio e medo de ir lá para fora, porque o Bruno de Carvalho é o Bruno de Carvalho, tem muitos conhecimentos e eu não sei o que pode vir daquilo que ele me está a dizer. Quero ir para a minha casa, quero estar seguro, quero ir para minha casa, eu não me estou a sentir bem aqui»