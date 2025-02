De costas voltadas! Bruno de Carvalho toma decisão irreversível em relação a Miguel Vicente: «Não volto...»

No Secret Story - Desafio Final, a relação de Bruno de Carvalho e Miguel Vicente não começou da melhor maneira, mas conforme o tempo foi passando ficou cada vez mais deteriorada.

Bruno de Carvalho revelou que atingiu o seu limite com Miguel Vicente e não há volta a dar. O concorrente decidiu que não voltará a dirigir mais a palavra a Miguel Vicente.

O ex-presidente do Sporting comentou que,

«O que se passa aqui de tão grave para além do Miguel é eu ver que o Miguel é uma pessoa… Que não merece absolutamente nada. Que eu não me volto a dirigir a palavra a ele e ele não me volta a dirigir a palavra a mim. Que não me volta a dizer que somos amigos lá fora porque eu lá fora não me volto a conversar»

Bruno de Carvalho mostrou-se muito cansado dos comportamento e atitudes de Miguel Vicente,

«Neste momento que eu não volto a falar com o Miguel para nada dentro desta casa e que estou farto das pessoas ouvirem o mau respeito, o mau respeito… A má educação e a falta de respeito. A má educação. A forma como ele está e tudo. Eu, para mim, se há pessoa aqui dentro que eu louvo, é Yuri.»

O concorrente finalizou o seu discurso dizendo que não voltará mesmo a falar com Miguel Vicente.