Tensão aumenta! Bruno de Carvalho bate palmas aos ouvidos de Miguel Vicente. Saiba o que provocou esta atitude

Durante a última sexta-feira do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho e Miguel Vicente protagonizaram mais um momento de grande tensão. Durante uma dinâmica entre os concorrentes, Bruno de Carvalho não hesitou em levantar-se do seu lugar e aproximar-se de Miguel Vicente, batendo-lhe palmas aos ouvidos de forma provocadora. A atitude deixou o algarvio visivelmente incomodado e a situação rapidamente escalou.

A tensão começou a aumentar após Miguel Vicente ordenar aos colegas a sua previsão para a ordem final do jogo. A conversa rapidamente evoluiu para uma troca de acusações com Inês, com discussões sobre atitudes e comportamentos considerados falta de educação por algumas das partes.

Nesse momento, Bruno de Carvalho pediu a palavra a Miguel Vicente, que se encontrava debruçado sobre a bancada da dinâmica. «Podes pôr-te numa posição normal, que eu estou a falar contigo?», questionou Bruno, mas o concorrente algarvio ignorou o pedido. Sem perder tempo, Bruno continuou com a provocação: «Se o teu jogo é apenas provocatório, como querias que respondessem?».

Miguel, com a calma que lhe é característica, respondeu: «Facilmente responderia, mas aí estaria a desmascarar-me». A resposta não agradou Bruno, que, sem hesitar, levantou-se e dirigiu-se até Miguel Vicente. Com um gesto provocador, bateu-lhe palmas perto dos seus ouvidos, desafiando: «Isto é jogo? Foi o que fizeste com a Inês, com a Joana... não tens resposta?»

Com a final cada vez mais próxima, as relações entre os concorrentes estão cada vez mais voláteis, e aguardam-se ansiosamente os próximos desenvolvimentos deste emocionante Desafio Final.