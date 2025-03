Uma história contada em imagens: um ano após desistir do Big Brother, será que Miguel Vicente pondera sair do programa?

Há cerca de um ano, a 7 de fevereiro de 2024, que Miguel Vicente abandonou a casa do "Big Brother - Desafio Final". Nessa edição, o concorrente algarvio protagonizou vários momentos de tensão, conflito e discussão com o veterano de reality shows Bruno Savate e Francisco Monteiro, que foi o vencedor da edição do "Big Brother 2023".

Um dos concorrentes mais polémicos da história dos reality shows em Portugal, Miguel Vicente fez do programa uma espécie de palco para se dar a conhecer ao público, criar conteúdo e entreter os portugueses, o que o levou a ser adorado e odiado por muitos.

Desde os seus momentos sozinho na casa de banho, das lágrimas à chuva, às brincadeiras insólitas em que andava de fraldas pela casa mais vigiada do país, como se fosse um bebé, Miguel Vicente já por duas vezes anunciou que estaria de saída.

A primeira foi precisamente a 7 de fevereiro de 2024, no "Big Brother - Desafio Final", em que acabou por anunciar a sua desistência no "Extra". A segunda vez ocorreu esta sexta-feira, dia 7 de março, quando Miguel Vicente começou a preparar as malas, após um conflito com Bruno de Carvalho, e começou a despedir-se dos colegas no formato "Secret Story - Desafio Final".

Recorde o momento da desistência, no vídeo em baixo.

O motivo que desencadeou esta atitude do concorrente algarvio foi um momento de tensão que protagonizou ao lado de Bruno de Carvalho, esta última sexta-feira, à hora do almoço. A razão? Uma garrafa de refrigerante.

Veja, em baixo, o vídeo na íntegra.

Será que Miguel Vicente irá abandonar novamente a casa mais vigiada do país?