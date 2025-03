Sabia? Há um significado por trás do famoso chapéu de Miguel Vicente e a história vai surpreendê-lo

Desafio Final: Já reparou no chapéu que Miguel Vicente usa em todas as galas? Não vai acreditar no significado

Se tem presente na sua cabeça a imagem de Miguel Vicente, com certeza que se lembra do famoso chapéu preto que o acompanha desde que se estreou no mundo dos reality-shows, com o Big Brother 2022, nesse mesmo ano.

No início de 2024 entrou no Big Brother Desafio Final, onde não aguentou a pressão e acabou por desistir e agora em 2025 regressou às luzes da ribalta para o Secret Story - Desafio Final. Em ambas as edições o chapéu preto estava lá, como sempre.

Efetivamente, esse é um objeto que Miguel Vicente não prescinde e há uma história por trás disso: Foi com esse mesmo chapéu que Miguel Vicente entrou pela primeira vez no Big Brother 2022 e foi com ele que saiu quando se sagrou o grande vencedor da mesma edição.

Desde aí que em todas as galas, ou praticamente todas, Miguel Vicente usa o chapéu com todo o orgulho, sendo já uma imagem de marca sua.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Miguel Vicente com e sem o famoso chapéu.