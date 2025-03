Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…»

Miguel Vicente, segundo classificado do Secret Story – Desafio Final, esteve no Dois às 10 a fazer um balanço da sua participação no reality show da TVI, que foi vencido por Inês Morais.

O algarvio falou das críticas que tem recebido ao seu físico, por ter aumentado de peso, e admitiu que chegou a ficar incomodado. «Foi o que disse lá na ‘casa’. Ganhei este peso, porque quis. Se quiser, num mês, perco o peso. Na altura não estava no foco», afirmou Miguel Vicente de 31 anos.

«Saía para qualquer lado e as pessoas só me falavam sobre isso. Só diziam que estava gordo. E eu pensava que as pessoas não tinham mais nada para me dizerem, não viam mais nada. Cheguei a um ponto em que respondia mal», disse ainda.

Afinal, porque é que Miguel Vicente não quis dar a mão a Inês Morais? Algarvio explica tudo

O momento de suposta tensão entre Miguel Vicente e Inês Morais na gala final de Secret Story - Desafio Final continua a dar que falar. Na grande final do programa, quando os dois finalistas chegaram ao estúdio, Miguel Vicente recusou dar a mão a Inês Morais instantes antes de ser anunciada a grande vencedora.

Esta sexta-feira, 21 de março, Miguel Vicente marcou presença no programa Dois às 10 e esclareceu o motivo da sua decisão. Em conversa com Cristina Ferreira, o algarvio garantiu que não houve qualquer intencionalidade negativa no gesto, mas sim que era o momento da vencedora.

«Não quis dar a mão à Inês porque achei que não fazia sentido. Porquê dar a mão à Inês?», questionou Miguel Vicente, acabou por explicar que já a tinha cumprimentado antes e após o anúncio do resultado. Para o ex-concorrente, aquele instante pertencia à campeã e, por isso, optou por afastar-se e deixar o estúdio logo a seguir.

Durante a entrevista, Miguel Vicente também abordou a sua postura dentro da casa do Secret Story, e admitiu que agiu de forma estratégica ao longo do jogo: «Eu consigo ler bem as pessoas. Não revelo a minha estratégia, mas reconheço que, por vezes, acabo por dizer coisas a mais».

