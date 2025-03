A conversa intensa que Miguel Vicente teve com o pai quando desistiu do Desafio final: «Ficou-me atravessado...»

Desistência que marcou: Miguel Vicente revela uma conversa que teve com o pai que o fez refletir sobre desistência.

O apoio incondicional de Beatriz: O ex-concorrente destaca o papel essencial da namorada durante a sua participação no reality show e elogia a maturidade e força de Beatriz ao cuidar do filho recém-nascido.

Miguel Vicente esteve esta sexta-feira, 21 de março, no Dois às 10, onde falou sobre um dos momentos mais marcantes da sua experiência no Secret Story - Desafio Final. Durante a conversa com Cristina Ferreira, o ex-concorrente revelou o impacto que uma conversa com o pai teve na sua perceção sobre uma decisão que tomou.

«Ele disse-me que não devia ter desistido, nós estávamos cá fora! E isso ficou-me um bocado atravessado». O algarvio admitiu que essas palavras o fizeram refletir sobre a sua atitude e o peso da desistência para a sua família.

Quando questionado por Cristina Ferreira se voltaria a desistir de um reality show, Miguel Vicente foi direto: «Desistir nunca mais, mas também entrar nunca mais».

Durante a entrevista, a apresentadora mostrou imagens dos momentos mais difíceis que Miguel enfrentou dentro da casa. Ao revê-los, o ex-concorrente reagiu com humor: «Não sei como aguentei, sou muito maluco, mesmo». Outro ponto essencial da conversa foi o papel fundamental da sua namorada, Beatriz, durante todo o processo com o seu filho: «A Beatriz foi exímia, um orgulho! Ela tem 20 anos, ficou lá em casa com o Duarte».

Cristina Ferreira quis ainda saber se Miguel e Beatriz tiveram uma conversa antes da sua entrada no Secret Story e como ele lidou com a distância nos primeiros dias dentro da casa: «Ela é muito caladinha, e quando fala é muito assertiva!».

