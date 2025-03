Cristina Ferreira faz agradecimento especial a Miguel Vicente: «Agradeço-te todas as vezes em que...»

Miguel Vicente, o segundo classificado do Secret Story - Desafio Final, foi o convidado especial do programa Dois às 10 na manhã desta sexta-feira, 21 de março. Em conversa com Cristina Ferreira, o jovem algarvio partilhou as suas reflexões sobre a sua participação no reality show e outros temas pessoais.

Durante a entrevista, Miguel falou sobre a sua postura na casa e as críticas que foi recebendo por parte dos colegas. Quando questionado sobre as suas relações dentro do jogo e a sua abordagem ao convívio, o concorrente foi claro: «Eu vou para este tipo de programas para trabalhar», afirmou, reforçando que não tinha intenção de criar laços profundos com todos os participantes.

Cristina Ferreira, sempre atenta, aproveitou a oportunidade para fazer uma análise mais pessoal. A apresentadora, que conhece Miguel desde a sua participação anterior no Big Brother, lembrou-lhe que muitos observadores apontam uma diferença entre o Miguel do programa e o Miguel fora da casa. «Há muita gente que diz 'o Miguel cá de fora não é bem igual'. Depois há os que convivem contigo, que dizem 'não, ele é mesmo isto'. E eu acho que isso é das poucas coisas onde tu mentes», disse Cristina, num momento de sinceridade.

Cristina continuou a refletir sobre a natureza do jovem algarvio, destacando que Miguel, apesar de transmitir uma imagem de indiferença, sente, na verdade, a dor de não ter determinadas ligações com os outros. «Eu acho que isso te dói e tu não queres dizer… Que as pessoas depois não tenham por ti… Porque tu gostas genuinamente de pessoas, tu gostas de fazer amigos, mas há alguns que nunca mais te podem ver», afirmou a apresentadora.

Por sua vez, Miguel Vicente explicou a sua postura mais reservada, associando-a às dificuldades e desilusões que viveu ao longo da vida. «A vida deu-me sapatadas e [tornei-me] mais frio. As maiores facadas vêm daquelas pessoas que estão mais próximas de nós e eu já levei umas quantas», disse. De acordo com o concorrente, ele acredita que uma verdadeira amizade só poderá surgir em situações genuínas e não em ambientes de pressão, como o contexto de um reality show. «Se acontecer uma amizade, há-de acontecer por qualquer coisa, não vai ser dentro de um contexto onde a pressão é um monstro», frisou.

A conversa terminou com Cristina Ferreira a expressar a sua gratidão por Miguel Vicente, elogiando a sua presença em televisão e desejando-lhe o melhor para o futuro. «Miguel, felicidades para ti. Sabes que gosto mesmo de ti, agradeço-te todas as vezes em que fazes televisão, em que vens trabalhar como tu dizes, desejo-te as maiores felicidades», concluiu Cristina.

A entrevista revelou uma faceta mais humana de Miguel Vicente, que, apesar de se mostrar reservado, demonstrou a importância que atribui às relações pessoais e a dificuldade em encontrar amizades verdadeiras num ambiente mediático.